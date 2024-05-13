Ситуація важка і ворог має успіх: що відбувається в Харківській області (карта)

РФ просунулися до бурелому на південь від Пільної та на північ від Лук'янців

У понеділок, 13 травня, на Харківському напрямку оперативна обстановка залишається складною та динамічно змінюється. Ворог має тактичний успіх

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Там назвали напрямки, де тиснуть війська РФ.

Так, у звіті йдеться, що на напрямках Пильна — Лук’янці, Пильна — Глибоке, Пильна — Олійникове, Муром — Бугруватка ведуться бойові дії.

Харківський напряок

Харківський напрямок

Крім того, противник проводить штурмові дії на напрямках Стрілеча — Глибоке, Олійникове — Глибоке, Олійникове — Лук’янці, Муром — Стариця, Плетенівка — Тихе.

Харківський напрямок

У Генштабі зазначили, що протягом доби на цих напрямках ворог здійснив 22 штурмові дії. З них 14 — ще тривають.

Ведуться бої за прикордонне місто Вовчанськ. Ворог задіяв значні сили для ведення наступу на місто у складі до 5 батальйонів та не рахується із власними втратами. Тільки вбитими на цьому напрямку російські загарбники втратили за добу понад 100 окупантів.

"На даний час ворог має тактичний успіх. Сплановано заходи щодо знищення противника, який вклинився в нашу оборону", — йдеться у повідомленні.

Наші захисники ведуть оборонні дії, завдають вогневого ураження противнику, широко застосовують безпілотні системи з метою ведення розвідки і завдання точкових ударів для завдання максимальних втрат. Триває розгортання резервів для стабілізації ситуації. В ході визначення завдань військам, одним із головних пріоритетів є збереження життя наших воїнів.

В свою чергу, в Інституті вивчення війни повідомляють, що окупанти також, ймовірно, захопили Гатище (на північний захід від Вовчанська) і Тихе (на схід від Вовчанська).

Геолокаційні кадри, опубліковані 12 травня, показують, що окупанти просунулися до бурелому на південь від Пільної та на північ від Лук'янці (на північний схід від Липців).

Нагадаємо, 10 травня росіяни розпочали наступ на Харківщині. Сили оборони були готові до нього. Українська розвідка знала про плани ворога, тому наступ не став несподіванкою.

Раніше "Телеграф" писав, що ворожі війська прагнуть захопити Вовчанськ, щоб поліпшити своє становище на Куп’янському напрямку. До такого висновку прийшли аналітики Інституту вивчення війни.