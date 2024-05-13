Наступ росіян під Харковом: військовий експерт назвав три завдання окупантів

Ворог на сході активно проводить демонстраційні дії

Четверту добу триває новий російський наступ у Харківській області. У регіоні складна ситуація, окупанти мають тактичний успіх, продовжуючи захоплювати нові населені пункти.

Військовий експерт, полковник запасу Сергій Грабський розповів "Телеграфу", що слід розуміти про цю активізацію агресора, чи слід чекати на штурм Харкова, а також які основні цілі, швидше за все, поставлені перед російськими військовими.

На думку військового експерта, ситуація на Харківщині підтверджує, що ми маємо війну на виснаженні. Відповідно до цього противник і діє.

Перша мета нової хвилі атаки росіян у Харківській області – спроба розтягнути наші ресурси, упевнений полковник.

"Саме тому росіяни проводять такі активно-демонстраційні дії на Харківському напрямку. Ми бачимо досить обмежене використання окупантами військової техніки. Але це не означає, що там ситуація проста. Противник намагатиметься тиснути настільки, наскільки буде здатний. Щоб досягти хоча б обмеженого успіху, закріпитися, де зможе", – пояснює експерт.

При цьому, наголошує він, загрози безпосередньо Харкову немає. Для цього в окупантів просто не вистачає ресурсів, зосереджених у прикордонних районах.

"Це не означає, що такої загрози не буде в майбутньому. Але на сьогодні росіяни не здатні піти на штурм Харкова. Натомість створюється гучний інформаційний шум, а в деяких каналах і у виконанні деяких блогерів – відверта істерика. Що теж на руку росіянам", – наголошує військовий експерт.

Сергій Грабський упевнений, що завдання номер один російського наступу в Харківській області – відтягнути на себе якнайбільше сил і засобів української армії.

"Думаю, в найближчій перспективі ми побачимо активізацію саме на основних напрямках бойових дій. Це Донецька область. Напрямок Часів Яр — Костянтинівка або ж так званий Авдіївський напрямок (Покровський, як ми його називаємо після відходу від Авдіївки). Саме там росіяни, швидше за все, будуть завдавати своїх головних ударів. Знаючи специфіку російського планування, можна припустити, що нинішня активізація на Харківщині має на меті мету відволікання від основного напрямку – Донбасу", – розповів полковник.

Саме тому, пояснює він, ми дуже обережно використовуємо свої резерви, щоби не розпорошити їх.

"Але відтягування на себе наших резервів – лише перше завдання цієї операції росіян на Харківщині. Завдання номер два – створення буферної зони", – зазначає експерт.

Щодо інших напрямків (Запорізький, Херсонський), там ситуація виглядає приблизно так, як і протягом останніх тижнів, запевняє полковник.

"Якихось серйозних наступальних дій росіяни там вести не можуть. Так, триватиме тиск на Оріхівському, Времівському напрямках, в районі лівого берега Дніпра. Але не більше", — прогнозує він.

За словами Сергія Грабського, противник розуміє, що він має не так багато часу. Є "вікно можливостей" у лічені тижні-місяці, поки до нас не дійдуть потрібні озброєння та боєприпаси, поки ми не розгорнемо серйозні мобілізаційні дії.

"Питання вже не стільки в тому, скільки техніки нам передадуть, а в наших можливостях зібрати додаткові ресурси для поповнення ЗСУ, – вважає експерт. – В ідеальних умовах йдеться про три місяці. І цей час агресор намагається використати, щоб досягти певних результатів, закріпитися, створити передумови для подальших бойових дій.

Але зараз на серйозні прориви не здатні ні російська, ні українська сторона. Нинішня ситуація дуже складна. Далі може полегшати, якщо (точніше – коли) отримаємо додаткові ресурси у вигляді живої сили, озброєнь, техніки, боєприпасів. Саме тому йде неймовірна російська ІПСО, спрямована на зрив мобілізації в Україні".