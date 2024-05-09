Втрата цього міста на Донбасі становить загрозу для центру України: тривожна заява

Росія ні на день не припиняє спроби прорвати оборонні лінії на сході

Росіяни прагнуть захопити Часів Яр на Донеччині, і якщо це їм вдасться, то вони будуть рухатись далі. Окупаційні війська підуть на центр України.

Часів Яр знаходиться на висоті, тому його захоплення розширить зону дії для російської артилерії, і інші міста Донеччини будуть ще сильніше обстрілюватись. Збройні сили України (ЗСУ) зроблять усе можливе, щоб цього не допустити, про що голова Донецької обласної державної адміністрації (ОДА) Вадим Філашкін розповів в інтерв’ю Sky News.

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Росіяни підуть на центр України, якщо захоплять Часів Яр

Ворог щодня здійснює від 1500 до 2500 пострілів артилерією та авіаснарядами у регіоні. Росіяни намагаються прорвати оборонні лінії, щоб захопити увесь Донбас.

Якщо окупаційні війська візьмуть контроль над Часовим Яром, то зможуть розширити зону наступу. Вони частіше будуть обстрілювати з артилерії інші міста Донецької області, такі як Костянтинівка, Краматорськ та Слов'янськ.

У випадку, якщо під контролем росіян опиниться весь Донбас, то вони не зупиняться. ЗС РФ підуть на центральну Україну. Але ЗСУ зробить усе, щоб цього не допустити.

"Ворог рухатиметься вперед. Якщо, не дай Боже, це станеться, ворог просунеться далі на центральну територію України… Ми цього не допустимо і зробимо все можливе ― і неможливе ― щоб стримати ворога тут, на Донеччині, і відновити кордони до кордонів 1991 року", ― сказав Філашкін.

Голова Донецької ОДА розповів і про втрати серед цивільного населення. З лютого 2022 року приблизно 5000 людей отримали поранення, а близько 2500 були вбиті.

Для довідки: Часів Яр ― місто в Донецькій області на Бахмутському напрямку. За цей населений пункт ведуться жорстокі бойові дії. Росіяни прагнуть захопити висоту, щоб узяти під вогневий контроль сусідні райони.

ЗСУ відбивають масовані атаки ворога

За зведеннями Генштабу на ранок 9 травня, на Бахмутському напрямку росіяни атакували позиції ЗСУ 26 разів. Усього за добу відбулось 146 бойових зіткнень. Найбільше ― під Авдіївкою.

Ворог хоче захопити Часів Яр до того, як українська армія отримає допомогу від Заходу. Тому на цей напрямок росіяни перекидають додаткові резерви.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як ГУР оцінило ймовірність падіння Часового Яру. Ситуація на цьому відтинку залежить від декількох чинників.