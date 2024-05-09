Росія поставила на потік виробництво "Цирконів": це рішення вказує на одну серйозну проблему

Насправді ця ракета не є невловимою для ППО

Росія поставила виробництво гіперзвукових крилатих ракет "Циркон" на потік, хоча вони ще знаходяться в стадії військових випробувань. РФ вимушена поповнювати запаси власних авіаснарядів, тому що північнокорейські ракети виявились неефективними, тому поки що від їхнього застосування Москва відмовилась.

У Росії є можливість виробляти близько 10 "Цирконів" на місяць. Про це пише "Українська правда".

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Ракети "Циркон": скільки їх є у Росії

Видання пише, що за даними Головного управління розвідки (ГУР), у РФ є близько 40 ракет "Циркон". Щомісяця Росія може виробляти приблизно 10 таких авіаснарядів.

РФ вимушено поставила виробництво цієї ракети на потік, тому що результати та точність "Циркона" досі невизначені. Відомі дані досить суперечливі та значно відрізняються від анонсованих Москвою.

Експерт з авіації, провідний науковий співробітник Державного музею авіації Валерій Романенко звернув увагу, що ці гіперзвукові ракети збирають багато помилок. Вони неточні через втрату сигналу зі супутниками при перевищенні певної швидкості.

"Насправді "Циркони" все ще знаходяться в стадії військових випробувань, оскільки неочевидними є результати їхньої дії. Хоча вона є гіперзвуковою, вона крилата, і зв’язок з супутниками з’являється лише тоді, коли вона пригальмовується до швидкості 3-4 Маха (1 Мах ― це приблизно 1225 км/год). А до цього часу вона встигає назбирати купу помилок, тому багато питань до її точності", ― пояснює Романенко.

При підльоті до цілі "Циркон" сповільнюється. Тому ракета може бути ліквідована протиповітряною обороною (ППО). Наприклад, американським Patriot.

Для довідки: "Циркон" ― гіперзвукова крилата маневрена ракета російського виробництва. Вважається секретною зброєю РФ. Маневрує завдяки повітряно-ракетному двигуну. Під час польоту може змінювати швидкість та висоту, обманюючи радари. Прийнятті на озброєння ЗС РФ у 2023 році.

За даними російських джерел, ракета може розвивати швидкість до 10 тисяч кілометрів за годину. Дальність складає 1000 км. Росіяни заявляли, що "Циркон" неможливо збити, але це виявилось неправдою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що росіяни використовували цю ракету для обстрілу Києва 5 разів. До столиці вона долітає усього за 6 хвилин.

Також "Телеграф" писав, чим небезпечна гіперзвукова ракета "Циркон" та які у неї можуть бути справжні характеристики. Над нею працювали з 2011 року.