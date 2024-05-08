Можуть змінювати ціль після запуску: що відомо про ракети, якими Росія найбільше б'є по Україні

Тільки за одну ніч випустили їх майже пів сотні

Під час ракетної атаки на Україну у ніч проти 8 травня росіяни застосували ракети Х-101 та Х-555. Вони відрізняються своєю здатністю змінювати ціль навіть після запуску.

"Телеграф" зібрав інформацію, яка відома про ракети Х-101 та Х-555, якими РФ обстрілює Україну. Зауважимо, що частину повітряних цілей під час останньої атаки знищили сили ППО.

Росіяни випустили по Україні 45 ракет Х-101 та Х-555, з яких 33 було збито протиповітряною обороною.

Що відомо про ракету Х-101

Ракета Х-101 – це стратегічна авіаційна дозвукові крилата повітряна ціль класу "повітря – земля". Росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році та "випробували" у Сирії. Особливістю ракети є непрогнозована траєкторія, яка дозволяє змінювати ціль навіть після її запуску.

Ракета Х-101

Основні характеристики:

Вага — приблизно 2 400 кг;

Маса бойової частини — до 960 кг;

Довжина — 7,4 метра;

Максимальна дальність — від 3 тисяч до 5 500 кілометрів (залежно від джерела);

Швидкість ракети — до 720 км/год;

Носії ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).

Варто зауважити, що це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж коштує ракета "Калібр".

За даними розвідки Великої Британії, росіяни оснастили другою боєголовкою ракету Х-101 (у НАТО її називають AS-23 KODIAK). Розвідники припускають, що остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину. Проте, за словами британських розвідників, росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну.

Що відомо про ракету Х-555

Ракета Х-555 — це розробка ще радянського союзу. Повітряна ціль є неядерною версією ракети Х-55, створеної ще у 1970 – 1980 роках. Ракета X-555 летить на дозвуковій швидкості і на гранично малих висотах, щоб уникнути зіткнення з рельєфом місцевості. Ракета призначена для ураження стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей з відомими координатами.

Ракета Х-555

Водночас ракета також має непрогнозовану траєкторію, яка дозволяє їй змінювати ціль навіть після запуску, на відміну від озброєння попередніх поколінь.

Характеристики цієї ракети:

Довжина — 6,04 метра;

Стартова вага — 1 500 кілограмів;

Маса бойової частини — від 200 до 410 кілограмів;

Дальність польоту — від 2 000 до 2 500 кілометрів;

Швидкість — до 830 кілометрів на годину;

Носії ракет Х-555 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).

Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про наслідки атаки росіян, зокрема й про руйнування які виникли через обстріл.