Можуть змінювати ціль після запуску: що відомо про ракети, якими Росія найбільше б'є по Україні
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Тільки за одну ніч випустили їх майже пів сотні
Під час ракетної атаки на Україну у ніч проти 8 травня росіяни застосували ракети Х-101 та Х-555. Вони відрізняються своєю здатністю змінювати ціль навіть після запуску.
"Телеграф" зібрав інформацію, яка відома про ракети Х-101 та Х-555, якими РФ обстрілює Україну. Зауважимо, що частину повітряних цілей під час останньої атаки знищили сили ППО.
Росіяни випустили по Україні 45 ракет Х-101 та Х-555, з яких 33 було збито протиповітряною обороною.
Що відомо про ракету Х-101
Ракета Х-101 – це стратегічна авіаційна дозвукові крилата повітряна ціль класу "повітря – земля". Росіяни взяли її на озброєння лише у 2013 році та "випробували" у Сирії. Особливістю ракети є непрогнозована траєкторія, яка дозволяє змінювати ціль навіть після її запуску.
Основні характеристики:
- Вага — приблизно 2 400 кг;
- Маса бойової частини — до 960 кг;
- Довжина — 7,4 метра;
- Максимальна дальність — від 3 тисяч до 5 500 кілометрів (залежно від джерела);
- Швидкість ракети — до 720 км/год;
- Носії ракет Х-101 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).
Варто зауважити, що це одна з найдорожчих російських ракет – приблизна вартість Х-101 становить 13 мільйонів доларів. Це вдвічі більше, ніж коштує ракета "Калібр".
За даними розвідки Великої Британії, росіяни оснастили другою боєголовкою ракету Х-101 (у НАТО її називають AS-23 KODIAK). Розвідники припускають, що остання модифікація, ймовірно, зменшила радіус дії Х-101 наполовину. Проте, за словами британських розвідників, росіянам не потрібна повна дальність цих ракет, щоб атакувати Україну.
Що відомо про ракету Х-555
Ракета Х-555 — це розробка ще радянського союзу. Повітряна ціль є неядерною версією ракети Х-55, створеної ще у 1970 – 1980 роках. Ракета X-555 летить на дозвуковій швидкості і на гранично малих висотах, щоб уникнути зіткнення з рельєфом місцевості. Ракета призначена для ураження стратегічно важливих стаціонарних наземних цілей з відомими координатами.
Водночас ракета також має непрогнозовану траєкторію, яка дозволяє їй змінювати ціль навіть після запуску, на відміну від озброєння попередніх поколінь.
Характеристики цієї ракети:
- Довжина — 6,04 метра;
- Стартова вага — 1 500 кілограмів;
- Маса бойової частини — від 200 до 410 кілограмів;
- Дальність польоту — від 2 000 до 2 500 кілометрів;
- Швидкість — до 830 кілометрів на годину;
- Носії ракет Х-555 — Ту-160 (по 12 ракет у двох внутрішніх відсіках) та Ту-95 (до 6 ракет).
Нагадаємо, "Телеграф" розповідав про наслідки атаки росіян, зокрема й про руйнування які виникли через обстріл.