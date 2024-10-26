Російська ракета вбила родину поліціянта в Дніпрі

Загалом у Дніпрі загинуло четверо людей

У Дніпрі, внаслідок російського удару по житловому будинку, загинули дружина та донька поліціянта. Нагадаємо, в ніч проти 25 жовтня росіяни вдарили про обласному центру двома балістичними ракетами.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Допис зробив у своєму Telegram.

"Внаслідок російського удару по житловому будинку в Дніпрі загинула дружина та донька поліцейського. Молодшу доньку слідчого вдалося врятувати", — написав Клименко.

Загалом у Дніпрі загинуло 4 людей, ще 20 поранені. Російська атака по Києву забрала життя 14-річної дитини. 6 мешканців пошкоджених багатоповерхівок отримали травми. На Київщині внаслідок нічного удару ворога 1 особа від отриманих ушкоджень померла в лікарні, також постраждала дитина 2011 р.н.

За інформацією від міністра, цієї ночі підрозділи ДСНС ліквідували сім пожеж, спричинених російським обстрілом.

"Поліцейські, рятувальники — всі працювали на місцях влучань, на деяких обʼєктах ще триває розбір завалів. Вдячний кожному за службу", — написав Клименко.

Також він наголосив на тому, що ігнорувати повітряні тривоги — смертельно небезпечно. Закликав людей перебувати у безпечних місцях.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни ввечері, 25 жовтня, завдали удару двома балістичними ракетами по Дніпру. Вибухами пошкоджено один з міських медичних закладів, а також житлову забудову.