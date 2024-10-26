Пряме влучання ракети в житловий будинок: Філатов емоційно прокоментував удар по Дніпру

За сухими формулюваннями втрачається суть, вважає він

Мер Дніпра Борис Філатов опублікував емоційний пост про російський ракетний удар по Дніпру. Він наголосив, що українці стали звикати до війни, а нам варто щодня пам'ятати, що росіяни хочуть нас знищити.

"Давайте я поясню дуже простими словами. Бо майже всю ніч не спав. На жаль, ми всі звикли до війни. Ми, іноземці, весь світ. Людина така істота, що звикає до всього. Обстріли кожного дня — для нас майже "нова реальність". Але за інформаційним шумом , що триває кожного дня: "уламки дрона впали на багатоповерхівку", "в результаті роботи ППО", бла-бла-бла, ми почали забувати, що коїться насправді", — пише він.

Філатов наголосив, що постраждала не просто "двоповерхова будівля". Це — звичайний житловий будинок на вісім квартир.

"Вчора ці ви***дки влупили в Дніпрі балістичною ракетою в житловий будинок. Ніякі не "уламки". Жодних військових цілей поруч. Пряме влучання в житловий будинок на 8 квартир. Цивільних людей. Балістичною ракетою!!! Поруч ще один такий же житловий будинок зруйнований. Є загиблі. У дитини відірвана рука. Вони хочуть нас знищити. Памʼятайте про це кожного дня", — написав мар Дніпра.

Як повідомляв "Телеграф", пізно ввечері 25 жовтня росіяни двома балістичними ракетами вдарили по Дніпру. Під ударом був один з міських медичних закладів та житлова забудова. Загинуло троє людей, серед яких дитина та ще 19 отримали поранення.