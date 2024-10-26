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Росіяни вдарили балістикою по Дніпру: пошкодили житлову забудову та лікарню, є загиблі (оновлено)

Автор
Антон Корж
Дата публікації
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Автор
Наслідки атаки росіян по Дніпру Новина оновлена 26 жовтня 2024, 00:45
Наслідки атаки росіян по Дніпру. Фото Колаж Телеграфу

Щонайменше троє осіб поранені внаслідок атаки росіян по Дніпру

Росіяни ввечері 25 жовтня завдали удару двома балістичними ракетами по Дніпру. Вибухами пошкоджено один з міських медичних закладів, а також житлову забудову, щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він заявив про влучання в житлову забудову, про пошкоджений медичний заклад повідомили місцеві інформаційні канали.

"Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо", – написав Лисак. Трохи пізніше він додав, що від атаки ворога постраждало троє людей, двох з них ушпиталили.

Місцеві канали вже опублікували фото та відео пошкоджених житлових будівель та лікарні. Що за медичний заклад отримав пошкодження, поки що невідомо. Також пошкодження отримали, судячи з відео, розташовані біля місця атаки заклади.

Оновлено. Місцеві канали опублікували відео зруйнованого житлового будинку. Під завалами можуть перебувати люди, ведеться пошуково-рятувальна операція.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що є поранена дитина. Це означає, що кількість поранених від атаки, скоріше за все, збільшилася.

"Вже є одна постраждала дитина. Всі служби працюють. Дякую військовий адміністрації, ДСНС, поліції, комунальникам.Далі всі подробиці від керівництва ОВА", – написав він.

Оновлено 00:20. Лисак повідомив про поранену дитину. Кількість поранених внаслідок атаки ворога зросла до дев'яти осіб.

"У Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні. Стан дитини середньої тяжкості. Загалом на зараз – вже 9 поранених. Четверо госпіталізовані. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", – написав він.

Оновлено 00:40. Сергій Лисак повідомив про перших загиблих. Також зросла кількість поранених через атаку росіян.

"Є загиблі у Дніпрі… На жаль, ворожа атака обірвала життя двох жінок. Постраждалих – 10. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", – написав голова ОВА.

Зазначимо, що "дісталося" ввечері не тільки Дніпру. Вечір п’ятниці, 25 жовтня, не став тихим і спокійним для мешканців Києва, — російські ударні дрони атакували столицю, і один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого почалася велика пожежа.

Як відомо, у Києві регулярно чують вибухи через російські атаки. Так, тільки в ніч на 25 жовтня у Києві була 15-та повітряна атака на столицю з початку місяця, і засобами ППО були знешкоджені до півтора десятка дронів. Через атаки Росії на Київ уламки дронів знаходять просто посеред парків.

Теги:
#Дніпро #Війна #Вибухи