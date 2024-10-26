Росіяни вдарили балістикою по Дніпру: пошкодили житлову забудову та лікарню, є загиблі (оновлено)

Щонайменше троє осіб поранені внаслідок атаки росіян по Дніпру

Росіяни ввечері 25 жовтня завдали удару двома балістичними ракетами по Дніпру. Вибухами пошкоджено один з міських медичних закладів, а також житлову забудову, щонайменше троє людей отримали поранення.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Він заявив про влучання в житлову забудову, про пошкоджений медичний заклад повідомили місцеві інформаційні канали.

"Ракетна атака на Дніпро. Пошкоджена житлова забудова. Сталася пожежа. Деталі з'ясовуємо", – написав Лисак. Трохи пізніше він додав, що від атаки ворога постраждало троє людей, двох з них ушпиталили.

Місцеві канали вже опублікували фото та відео пошкоджених житлових будівель та лікарні. Що за медичний заклад отримав пошкодження, поки що невідомо. Також пошкодження отримали, судячи з відео, розташовані біля місця атаки заклади.

Оновлено. Місцеві канали опублікували відео зруйнованого житлового будинку. Під завалами можуть перебувати люди, ведеться пошуково-рятувальна операція.

Мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що є поранена дитина. Це означає, що кількість поранених від атаки, скоріше за все, збільшилася.

"Вже є одна постраждала дитина. Всі служби працюють. Дякую військовий адміністрації, ДСНС, поліції, комунальникам.Далі всі подробиці від керівництва ОВА", – написав він.

Оновлено 00:20. Лисак повідомив про поранену дитину. Кількість поранених внаслідок атаки ворога зросла до дев'яти осіб.

"У Дніпрі постраждала 8-річна дівчинка. Її доставили до лікарні. Стан дитини середньої тяжкості. Загалом на зараз – вже 9 поранених. Четверо госпіталізовані. Частково зруйнована двоповерхова житлова будівля. Під завалами може бути людина. Пошкоджені також 4 багатоквартирні будинки і один з медзакладів", – написав він.

Оновлено 00:40. Сергій Лисак повідомив про перших загиблих. Також зросла кількість поранених через атаку росіян.

"Є загиблі у Дніпрі… На жаль, ворожа атака обірвала життя двох жінок. Постраждалих – 10. Поранення також отримав 17-річний хлопець. Госпіталізований в стані середньої тяжкості", – написав голова ОВА.

Зазначимо, що "дісталося" ввечері не тільки Дніпру. Вечір п’ятниці, 25 жовтня, не став тихим і спокійним для мешканців Києва, — російські ударні дрони атакували столицю, і один із безпілотників влучив у житлову багатоповерхівку, внаслідок чого почалася велика пожежа.

Як відомо, у Києві регулярно чують вибухи через російські атаки. Так, тільки в ніч на 25 жовтня у Києві була 15-та повітряна атака на столицю з початку місяця, і засобами ППО були знешкоджені до півтора десятка дронів. Через атаки Росії на Київ уламки дронів знаходять просто посеред парків.