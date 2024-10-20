Свято вибухів в Росії: під ударами безпілотників перебувало дев'ять російських регіонів (відео)

Вибухи чули мешканці дев'яти російських регіонів

В Росії в ніч з 19 на 20 жовтня у дев'яти регіонах було справжнє свято прильотів та вибухів. Безпілотники атакували Липецьку, Тульську, Рязанську, Орловську, Іванівську, Курську, Калузьку, Нижегородську та навіть Московську області РФ.

Про це повідомили російські інформаційні та моніторингові канали. Місцева влада традиційно поки що не змогла видавити з себе нічого окрім стандартної мантри про "все збито".

Так, мер Москви Сергій Собянін написав, що у Раменському міському окрузі Москви силами протиповітряної оборони нібито було збито безпілотник. "Український" БПЛА, за словами Собяніна, летів у бік Москви.

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає. Фахівці екстрених служб працюють на місці події", – сказано у повідомленні.

У Липецькій області РФ місцевий губернатор Ігор Артамонов розповів традиційну російську казку про "збиття" та "придушення" безпілотників в небі над Липецьким та Липецьким муніципальним округом. За його словами, на землю, знову ж таки традиційно, "впали уламки", через які почалися пожежі. Зокрема, зафіксовано падіння уламків в районі "Сирський рудник".

"Загоряння, що виникли на землі після падіння БПЛА, оперативно загасили. На місцях виявлення фрагментів продовжують працювати спецслужби, їхнє завдання — знешкодження всіх уламків", – написав Артамонов. Втім, місцеві мешканці не згодні з губернатором, бо публікують відео вибухів та пожеж, які точно виникли не через уламки.

В Орловській області не стали розмінюватися на дрібниці та відразу ж заявили про "збиття" аж семи безпілотників ввечері та ще чотирьох вночі. Про це заявив місцевий губернатор Андрій Кличков. Традиційно він заявив, мовляв, руйнувань, загорянь та постраждалих нібито немає.

Втім, локації "збиття" БПЛА Кличков розкривати не став – вочевидь, злякався прилюдного викриття. Місцеві канали також публікували відео з вибухами та можливими прильотами. Також на відео потрапив момент, коли росіяни крадуть рештки українських безпілотників, зокрема оті саме легендарні "уламки" та двигуни.

У тимчасово контрольованій росіянами Курській області РФ заявили про "збиття" восьми БПЛА. Окрім самого обласного центра регіону, під удар безпілотників потрапило місто Залізногірськ. У мережі публікували відео з вибухами, проте точні результати роботи дронів по російським об'єктам поки що невідомі.

В Дзержинську Нижегородської області РФ половину ночі було чутно шалену стрілянину та вибухи. Це російські військові намагалися збити дрони. Втім, судячи з інформації від місцевих джерел, деякі БПЛА все ж таки долетіли до цілі.

Російський канал Astra пише, що у Дзержинську атакували ФКП "Завод імені Я. М. Свердлова". Це підприємство є стратегічно важливим, оскільки виробляє вибухові речовини та перебуває під санкціями України, Євросоюзу, США, Великобританії, Японії та Швейцарії.

Як повідомляв "Телеграф", у ніч проти середи, 9 жовтня, безпілотники атакували Брянську область Росії. Під удар потрапив арсенал ГРАУ (головне ракетно-артилерійське управління Міноборони РФ) під містом Карачев Брянської області. Почалася потужна детонація боєприпасів, у мережі з’явилися епічні відео.