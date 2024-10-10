Вибухи та паніка: в Росії "невідомі безпілотники" атакували щонайменше два важливих аеродроми (відео)

Після вибухів з аеродрому почала стрімко втікати російська авіація – літаки Су-27 та Су-34

Невідомі безпілотники вночі 10 жовтня атакували два важливих аеродроми російських окупантів. Вибухи пролунали у Приморсько-Ахтарську, звідки ворог часто запускає ударні іранські дрони "Шахед" по Україні, а також на аеродромі "Ханская" за шість кілометрів від міста Майкоп в Республіці Адигея.

Про це написали російські інформаційні канали. Місцева влада не коментувала атаку, проте місцеві мешканці вже залишили у каналах купу коментарів під дописами про атаку.

У Приморсько-Ахтарську вибухи чули вночі, інформації щодо причин та наслідків майже немає. Щодо Майкопу, відомо, що аеродром "Ханская" був атакований десь близько третьої години ночі. Після вибухів з аеродрому почала стрімко втікати російська авіація – переважним чином там базуються винищувачі Су-27 та "кабоносці" Су-34. Останні злітають бомбити Запоріжжя та Херсон.

Ймовірно, по цілях біля аеродрому почала працювати російська протиповітряна оборона – на опублікованих каналами відео можна почути стрілянину та вибухи. Росіяни поки що писали про чотири БПЛА, які атакували аеродром. Місцева влада не коментувала інцидент і робить вигляд, що нічого не сталося.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні в російському Торопці Сили оборони знищили один із головних арсеналів ГРАУ МО РФ "107-й". Там були балістичні ракети та десятки тонн боєприпасів. Загалом таких арсеналів ГРАУ не так багато, орієнтовно до двох десятків на всю РФ і один з них — 67-й, який потрапив під удар минулої ночі.