"ППО так працює, що долітає": росіяни скаржаться на масовану атаку БПЛА, Єйськ у вогні (відео)

Російські канали вже опублікували кілька відео, де можна побачити потужні вибухи та пожежі після "падіння уламків"

Російське місто Єйськ, розташоване у Краснодарському краї, вночі з 28 на 29 вересня опинилося під масованою атакою безпілотників. Єйськ відомий тим, що там розташований військовий аеродром, також з його околиць запускають по Україні безпілотники Shahed-136.

Про атаку повідомив, серед інших, російський моніторинговий канал ASTRA. Там заявили, що вибухи лунали у районі військового містечка, де розташовані аеродром ВМФ Росії та військова частина.

"Користувачі в групах Єйська і Краснодарського краю розповідають про вибухи, що пролунали біля військового містечка, де також розташований аеродром ВМФ РФ – там базується 859-й Центр бойового застосування і перенавчання льотного складу морської авіації ВМФ РФ і 190-й навчальний змішаний авіаційний полк ВМФ", – сказано у повідомленні.

Атаку безпілотників підтвердив також губернатор Краснодарського краю РФ Веніамін Кондратьєв. Він заявив, що у районі н/п "Шабельське" сили РЕБ нібито подавили безпілотник, але той, мовляв, під час падіння "врізався в дерево і вибухнув". Кондратьєв традиційно набрехав, що постраждалих немає, а вибух пошкодив будинок та автомобіль.

Втім, російські канали вже опублікували кілька відео, де можна побачити потужні вибухи та пожежі після "падіння уламків". А місцеві мешканці дуже скептично оцінили роботу російської протиповітряної оборони. Один з них залишив у каналах коментар "ППО так працює, що все долітає".

Зазначимо, що у ніч з 26 на 27 вересня в Росії також гриміли вибухи. Міноборони РФ заявило, що за ніч засобами ППО над територією РФ нібито було знищено 9 безпілотників. Над Ростовською областю 6 та ще 3 над Бєлгородською.

У ніч проти п’ятниці, 27 вересня, Ростовську область Росії атакували безпілотники. Влада заявила про роботу ППО та збиття дронів, але в результаті спалахнула пожежа у місті Новошахтинськ.