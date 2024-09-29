"ПВО так работает, что все долетает": россияне жалуются на массированную атаку БПЛА, Ейск в огне (видео)

Российские каналы уже опубликовали несколько видео, где можно увидеть мощные взрывы и пожары после "падения обломков"

Российский город Ейск, расположенный в Краснодарском крае, ночью с 28 на 29 сентября оказался под массированной атакой беспилотников. Ейск известен тем, что там находится военный аэродром, также из его окрестностей запускают по Украине беспилотники Shahed-136.

Об атаке сообщил, среди прочих, российский мониторинговый канал ASTRA. Там заявили, что взрывы раздавались в районе военного городка, где расположены аэродром ВМФ России и военная часть.

"Пользователи в группах Ейска и Краснодарского края рассказывают о взрывах, прогремевших возле военного городка, где также расположен аэродром ВМФ РФ – там базируется 859-й Центр боевого применения и переобучение летного состава морской авиации ВМФ РФ и 190-й учебный смешанный авиационный полк ВМФ", – говорится в сообщении.

Атаку беспилотников подтвердил также губернатор Краснодарского края РФ Вениамин Кондратьев. Он заявил, что в районе н/п "Шабельское" силы РЭБ якобы подавили беспилотник, но тот, мол, во время падения "врезался в дерево и взорвался". Кондратьев традиционно соврал, что пострадавших нет, а взрыв повредил дом и автомобиль.

Впрочем, российские каналы уже опубликовали несколько видео, где можно увидеть мощные взрывы и пожары после падения обломков. Местные жители очень скептически оценили работу российской противовоздушной обороны. Один из них оставил в каналах комментарий "ПВО так работает, что все долетает".

Отметим, что в ночь с 26 на 27 сентября в России также гремели взрывы. Минобороны РФ заявило, что за ночь средствами ПВО над территорией РФ якобы были уничтожены 9 беспилотников. Над Ростовской областью 6 и 3 над Белгородской.

В ночь на пятницу, 27 сентября, Ростовскую область России атаковали беспилотники. Власти заявили о работе ПВО и сбитии дронов, но в результате вспыхнул пожар в Новошахтинске.