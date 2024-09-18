Комплекс с "передовой" защитой: что известно о пораженном складе в Торопце, которым хвастались в РФ

Россияне называли его "арсеналом мирового уровня"

Украинский удар по 107-му арсеналу Главного управления ракетно-артиллерийского управления в Тверской области, который произошел в ночь на 18 сентября, вероятно стал самым большим ударом по российскому складу с боеприпасами за все время войны.

Об этом пишут разные российские СМИ. На видео очевидцев видно, по меньшей мере, четыре эпицентра взрыва. Пожар охватил всю территорию арсенала. В общей сложности на складах могло размещаться до 30 тысяч тонн различных боеприпасов.

Примечательно, что во время открытия склада в 2018 году россияне назвали его "арсеналом мирового уровня". В одном из сюжетов отмечалось, что "передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно хранить ракеты и боеприпасы". Отдельно в сюжете отмечали чрезвычайно современные условия проживания для личного состава и хвастались "кафе и сауной".

Отмечалось, что жилой сектор рассчитан на 200 человек личного состава, а сам арсенал отвечает всем современным требованиям. К слову, бывший заместитель министра обороны РФ Дмитрий Булгаков, в 2018 году торжественно открывавший арсенал, ныне сидит в российском СИЗО по обвинению в коррупции.

107 Арсенал Главного управления ракетно-артиллерийского управления расположен вблизи города Торопец, расположенного в Тверской области РФ. На север от крайней точки границы с Украиной (напрямую) до города около 460 километров.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко проанализировал, почему арсенал стал столь "жирной" целью для ВСУ.

По его словам, сколько именно и какого типа боеприпасы хранились в арсенале неизвестно, однако во многих российских СМИ фигурирует цифра в 30 тыс. тонн. Для рядового человека это ни о чем не говорит, поэтому Коваленко проанализировал информацию и предоставил интересную аналитику.

"Если говорить об исключительно 122-мм реактивных снарядах, то это более 460 тысяч выстрелов. С учетом частоты применения РСЗО в зоне боевых действий это запас на 10 месяцев активных боевых действий или более года при средней интенсивности. Если говорить об исключительно минах 82-мм, это 10 миллионов выстрелов или с учетом интенсивности их применения в зоне БД — это запас более чем на полтора года активного применения", — пояснил аналитик и добавил, что количество сугубо условно, если бы на складах были исключительно такого типа боеприпасы.

"Но масштабы потерь, даже при смешанном типе БК, можете себе представить. Ну и погасить вот это все, что детонирует нон-стоп, будет не так просто. Думаю, поступят как с нефтебазами, пока не сгорит все дотла, так и будут наблюдать издалека за разлетом БК", — заключил Коваленко.

Согласно последней информации, в результате атаки БПЛА на Торопец известно о 17 пострадавших. У всех порезы и ушибы, серьезных травм нет.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в СБУ рассказали подробности атаки на российский склад боеприпасов в Торопце.