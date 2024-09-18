Ракеты из КНДР и не только: в ЦПД рассказали, что РФ хранила на складе в Торопце

Детонирует склад с ракетами для "Градов" и минами, но это не весь список

На военном составе в городе Торопец в Тверской области, который поразили дроны СБУ ночью 18 сентября среди большого количества боеприпасов хранились северокорейские ракеты KN23. Этими ракетами Россия регулярно атакует Украину.

Такое заявление сделал руководитель "Центра противодействия дезинформации" СНБО, лейтенант Андрей Коваленко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"На большом складе в городе Торопец в Тверской области россияне хранили ракеты к "Граду", С-300 и С-400, а также изготовленные баллистические ракеты к "Искандеру" и начинали создавать запас северокорейских KN23.", – написал он в сети.

Напомним, вскоре после взрывов губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил, что было "падение обломков" и начался "небольшой пожар" на одном из объектов. Поэтому местные власти приняли решение о частичной эвакуации населения.

По данным росСМИ, в Торопце находятся воинские части в/ч 54 169 ТТ и 11777 — бывшая в/ч 55443. Судя по картам, пишет "Астра", горящие и детонирующие склады расположены в пригороде Торопца, рядом с селами Цикарево, Кудино.

Ранее "Телеграф" показал эпические видео взрывы на складе боеприпасов в российском Торопце, местные не сдерживают эмоций.