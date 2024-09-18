Ракети з КНДР і не тільки: у ЦПД розповіли, що РФ зберігала на складі у Торопці

Детонує склад з ракетами для "Градів" та мінами, але це не весь перелік

На військовому складі у місті Торопець у Тверській області, яке вразили дрони СБУ вночі 18 вересня, серед великої кількості боєприпасів зберігалися північнокорейські ракети KN23. Цими ракетами Росія регулярно атакує Україну.

Таку заяву зробив керівник "Центра протидії дезінформації" РНБО, лейтенант Андрій Коваленко. Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

"На великому складі в місті Торопець у Тверській області росіяни зберігали ракети до "Град", С-300 та С-400, а також вироблені балістичні ракети до "Іскандер" і починали створювати запас північнокорейських KN23.", — написав він в мережі.

Нагадаємо, невдовзі після вибухів губернатор Тверської області Ігор Руденя заявив, що було "падіння уламків" і почалася "невелика пожежа" на одному з об’єктів. Тому місцева влада прийняла рішення про часткову евакуацію населення.

За даними росЗМІ, в Торопці знаходяться військові частини в/ч 54 169 ТТ і 11777 — колишня в/ч 55443. Судячи з карт, пише "Астра", склади, що горять і детонують, розташовані в передмісті Торопця, поряд з селами Цикареве, Кудине.

Раніше "Телеграф" показав епічні відео вибухів на складі боєприпасів у російському Торопці, місцеві не стримують емоцій.