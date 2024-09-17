Спецназ ГУР дістався Сирії: у ЗМІ показали знищення російської бази безпілотників під Алеппо (відео)

На зазначеній базі росіяни виготовляли ще й "камуфльовані саморобні вибухові пристрої"

Бійці спецпризначення ГУР із групи "Хімік" у неділю, 15 вересня, атакували російську базу в Сирії. На ній неподалік сирійського Алеппо росіяни виробляли та тестували ударні дрони.

Про це пише Kyiv Post. Видання отримало доступ до ексклюзивних кадрів цієї операції.

Журналісти дізналися, що на вказаній базі росіяни виготовляли ще й "камуфльовані саморобні вибухові пристрої". Спецназівці ГУР атакували саме ту позицію, де зберігалися бойові частини цих вибухівок.

На ролику видно символіку української військової розвідки неподалік російської бази. Незабаром на російському об’єкті відбувається вибух із подальшою детонацією боєкомплекту. Також на відео видно вибухівку, попередньо закладену у приміщенні бази.

Раніше "Телеграф" писав, що наприкінці липня 2024 року група "Хімік" завдала чергового комплексного удару по позиціях окупаційних військ Росії в Сирії.