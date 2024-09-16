"Таємнича" смерть пропагандиста: в ГУР розповіли деталі про вбивство "Краба"

У РФ продовжують загадково помирати вороги України

У Росії було вбито пропагандиста з каналу "Росія 1" Коробова Олександра, який має прізвисько "Краб". Невідомі проломили чоловіку череп.

Про це повідомили в Telegram-каналі Генерального Управління Розвідки. Зазначимо, що цей чоловік брав участь у воєнних злочинах проти України.

ГУР повідомляє, що за інформацією, яка в них є на 15 вересня 2024 року, в російському Бєлгороді невідомі зламали череп російському пропагандисту.

"Від завданих травм співучасник воєнних злочинів та кремлівського геноциду українського народу помер", — йдеться в повідомленні ГУР.

Як відомо, "Краб", працював на каналі "Росія 1" та очолював Бєлгородський пункт цього каналу.

Розвідники зазначають, що Коробов палко вихваляв російських воєнних злочинців, а також створював продукти для ресурсу Міноборони Росії — телеканалу "звєзда", за що отримував нагороди від керівництва країни агресора.

Під час своєї роботи пропагандист вів свою діяльність на Т.О, територіях України, зокрема в Донецькій та Луганській областях. У повідомлені ГУР зазначається, що цей пропагандист не лише готував брехливі матеріали про війну в Україні, а й особисто брав участь у скоєнні тяжких воєнних злочинів проти нашої Держави.

"ГУР МО України нагадує — за кожен воєнний злочин буде справедлива відплата", — обіцяють всім ворогам бійці ГУР.

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