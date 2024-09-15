Сказав правду і впав у ступор: російський пропагандист у прямому ефірі проговорився про знищення Донбасу

"Допомога Донбасу" виглядає саме так

Російський пропагандист у прямому ефірі обмовився з приводу того, які цілі окупаційні війська справді переслідують в Україні. При цьому він одразу зрозумів, що сказав "заборонені речі".

На відповідний момент звернув увагу на telegram-канал Nexta. Несподіванка сталася, коли ведучий каналу "Росія 24" розповідав про ситуацію під Покровськом.

"Розрахунки мінометів "Тюльпан" знищили черговий населений пункт", — сказав пропагандист і на кілька секунд впав у ступор.

Після цього він поправив себе, заявивши, що йдеться нібито про "пункт ЗСУ". Однак на це відреагував блогер Денис Казанський, який зазначив, що в ефірі російського телебачення нарешті прозвучала правда.

"Так, саме так Росія і "допомагає Донбасу", знищуючи один населений пункт з мирними жителями за іншим", — додав він.

Інші користувачі мережі теж мовчати не стали.

Як повідомлялося раніше, росіяни напередодні вдарили шляхопроводом "Східний" у Покровську двома авіабомбами, чим призвели до його часткового руйнування.

Крім того, внаслідок російського обстрілу зруйновано Мирноградський міст. Він з’єднував Покровськ із Мирноградом.