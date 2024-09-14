ЗСУ не пасуть задніх на Курщині, а росіяни тиснуть на Донбасі: хто та де має успіхи (карта)

На фронті йдуть запеклі бої

Російські війська продовжують натиск на Покровському напрямку, де мають певні успіхи. Проте Збройні Сили України не пасуть задніх і захоплюють нові території на Курщині.

Як повідомляє аналітичний канал DeepState, станом на 14 вересня обід є значні зміни на мапі бойових дій.

Що відбувається на Курщині

В Курській області, де російські війська пішли в атаку, ЗСУ зайняли кілька населених пунктів. Зокрема: Вітряне, Дуровку та Журавлівку. Водночас росіяни, за даними каналу, просунулись біля захоплених українцями Любимівки та Снагості.

Що відбувається на Донеччині

Запеклі бої на Покровському, Торецькому та інших напрямках продовжуються. Просування російської армії зафіксовано біля Піщаного, Григорівки, Гострого, Георгіївки, Синьківці, Нью-Йорку, Українську та Гацинівки.

Зауважимо, що офіційно вищевикладену інформацію не підтверджували ані українська, ані російська сторони.

Нагадаємо, що окупанти розбили два важливих мости у Покровську. Мирноградський міст та шляхопровід "Східний" (в народі Горбатий міст — Ред.) станом на 14 вересня повністю зруйновані. Один з мостів впав на залізничні колії біля вокзалу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що названо реальні цифри втрат російської бронетехніки в Україні.