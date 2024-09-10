РосЗМІ повідомили про початок контрнаступу в Курській області: Міноборони РФ мовчить (мапа)

Ця інформація потребує підтвердження

Російські ЗМІ та Telegram-канали повідомляють про початок контрнаступу військ РФ у Курській області. Зазначається, що вже нібито відбито кілька сіл.

Так, Telegram-канал Mash повідомив, що російські війська нібито відтіснили Збройні сили України з села Гордіївка у Коренівському районі. Зазначається, що за добу росіянам нібито вдалося "звільнити 10+ кілометрів території". При цьому не уточнюється, про що саме йдеться — про просування на цю відстань чи заняття 10 квадратних кілометрів території.

За даними каналу, операцію провели військові 155-ї бригади морської піхоти ЗС РФ. Зазначається, що росіяни зайшли до Гордіївки з чотирьох сторін: сіл Коренево, Кульбаки, Мартинівка, а також селища Нечаїв. Також повідомляється, що ЗС РФ також нібито наступають у районах Афанасівки та Мартинівки.

Своєю чергою Telegram-канал "Суджа Родная" пише, що російські військові наступають у районі Коренево, Снагості та Вишнівки та з району Апанасівки, а також у районі села Борки у Суджанському районі. Також наголошується, що головним напрямком атаки росіян, ймовірно, буде село Любимівка.

Крім того, канал опублікував карту, на якій позначені напрямки ймовірної атаки ЗС РФ. При цьому Міноборони Росії не коментувало цю інформацію.

Варто зазначити, що офіційних коментарів від українських військових про нібито атаки росіян у Курській області поки не надходило. Тому ця інформація може не відповідати дійсності та потребує підтвердження.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна багато досягла під час свого наступу в Курській області Росії. Однак, за його словами, складно сказати, як розвиватиметься ситуація далі.