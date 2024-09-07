На Заході все ще не розуміють кінцеву мету Курської операції: в ЗМІ пояснили причини занепокоєння

Росія поки що не перекидала значних військових сил в Курську область

Західні країни досі не в змозі зрозуміти, яку кінцеву мету має Україна, захопивши частину Курської області РФ. Аналітики побоюються, що попри бажання Києва утримати цю територію, Збройним силам Україна доведеться її залишити, якщо РФ почне потужну контратаку.

Про це пише видання Bloomberg. Зазначається, що зараз Україна контролює близько 1300 квадратних кілометрів російської території, при тому, що вона не посилює там своїх позицій та не готує довготривалу оборону.

"Наразі є мало доказів того, що українські війська будують глибокі укріплення для захисту захопленої ними землі, наприклад, будуючи окопи або встановлюючи міни та зуби дракона… Це може бути частиною розрахунків Києва на можливість швидкого відступу, але також залишає відкритим варіант продовжувати просування вперед і захоплювати більше території", – пише видання.

Як заявляв президент України Володимир Зеленський, мета операції – створити буферну зону, яка допоможе захистити інші українські міста від атак Росії. Але це тільки верхівка айсберга, офіційна мета: неофіційних кілька, серед них підйом бойового духу, отримання козиря на переговорах та відтягування військ Росії з фронту. Якщо перше вдалося цілком, а третє принаймні частково, то друге – ні.

Водночас Росія поки що не перекидала значних військових сил в Курську область. Проте якщо вона почне там масштабний контрнаступ, Україна може втратити захоплену територію без будь-якого виграшу на переговорах.

"Київ може використати взяту територію як розмінну монету в переговорах. Але через відсутність з боку Москви ознак готовності вести серйозні переговори деякі союзники стурбовані тим, що Україна може не втриматися достатньо довго, щоб забезпечити важіль впливу на будь-які дипломатичні зусилля… Деякі офіційні особи союзників побоюються, що Київ може бути змушений відмовитися від цієї землі протягом кількох місяців, якщо Москва здійснить більш масштабну контратаку. Вартість Курської операції може виявитися високою", – відзначило видання.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Курськ ймовірно готується до наступу ЗСУ. Дітей з батьками залучили до зміцнення навчальних закладів. В обласному центрі школи обкладають мішками з піском та бетонними блоками.

Зазначимо, що генсек НАТО Єнс Столтенберг високо оцінив результати наступу ЗСУ в Курській області. За його словами, Україна сама вирішує, як застосовувати свої сили.

Раніше "Телеграф" писав, що президент України Володимир Зеленський розповів про план атаки в Курській області.