Курській операції - місяць: чого досягла Україна і що відбувається в регіоні зараз (мапи)

Росіяни були шоковані наступом ЗСУ на Курську область

У п’ятницю, 6 вересня, вже місяць як триває Курська операція Збройних сил України. 6 серпня Сили оборони прорвали кордон та почали швидке просування вглиб регіону. Президент Володимир Зеленський повідомив про те, що за місяць боїв РФ втратила там приблизно 6 тисяч солдатів убитими та пораненими.

Нині Україна контролює близько 1300 кв. км. Курщини і успішно відбиває штурми росіян. Йдеться про понад сотню населених пунктів.

Як зазначив воєнний експерт російському виданню "Nexta", росіяни були шоковані Курською операцією і досі не можуть розгребти її наслідки, і це при тому, що операція триває й досі.

"Росіяни були шоковані, коли виявилося, що в гру з ігноруванням міжнародно-визнаних кордонів можна грати удвох. Україна не просто увійшла на територію РФ, вона там закріпилася та взяла полонених. Крім того, план росіян щодо вторгнення в Сумську область був зірваний", — передає слова експерта російське видання.

Український паблік у Telegram, який ймовірно належить комусь з військових, повідомив про те, що 6 вересня, сили ЗСУ взяли ще кілька сіл в районі міста Суджа, що на Курщині.

Водночас ватажок кадирівців Апти Алаудінов, який днями заявив про те, що РФ вже нібито перемогла у "СВО" (так росіяни називають війну з Україною), стверджує, що російська армія "просунулася на кількох ділянках".

Станом на початок вересня, українська армія почала окопуватись на взятих під контроль територіях. При цьому Сили оборони намагаються вирівняти лінію фронту і забезпечити стійкість свого плацдарму.

Авіація ЗСУ знищила мости через річку Сейм та нищить понтонні переправи, які намагаються зводити росіяни. За даними німецького видання Bild, нині в оточенні (з одного боку ріка, з іншого сили ЗСУ) можуть знаходитися до 3 тисяч російських військових.

Animated map of Ukraine's Kursk offensive (August 6 - 22) pic.twitter.com/m3Ht5LKE0y — StrictlyKamala  🇺🇦🌻 (@StrictlyChristo) August 23, 2024

Згідно з даними аналітиків з DeepState, станом на початок вересня українська армія перебуває за 10-12 км від райцентру Глушкове.

Курська область на мапі Deep State

Що стосується інших напрямків, то за даними DeepState, від передових українських позицій до міст Рильськ і Льгов залишається близько 20-25 км, до Курської АЕС – майже 35 км.

При цьому, варто зауважити, що українські аналітичні канали дають інформацію з затримкою, а ЗМІ не "підсвічують" останні просування з певних міркувань, що мають бути очевидними в умовах воєнного часу.

Іноземні аналітики наводять наступні мапи, де блакитним позначена область, яку повністю контролюють Збройні сили України. Бірюзовим кольором виділені нібито останні здобутки української армії.

Разом з тим, ми не публікуємо звіти російського Міноборони, адже вони не відповідають дійсності, що вже було неодноразово викрито та доказано незалежними військовими експертами і здоровим глуздом.

Примітно, що на територіях, які поки не знаходяться під контролем ЗСУ, але наближені до лінії зіткнення, росіяни грабують росіян. Мародери вдираються в магазини та приватні будинки. При цьому на територіях, які нині знаходяться під контролем ЗСУ і де діє військова комендатура подібних випадків обмаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські окупанти після початку операції Збройних сил України в Курській області перекинули туди до 60 тисяч одиниць живої сили. Підрозділи для Курської області знімали з багатьох напрямків в Україні, крім Донецького.