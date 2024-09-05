Україна має право на самооборону: генсек НАТО оцінив результати наступу ЗСУ в Курській області

Операція ще триває

Україна багато досягла під час свого наступу в Курській області Росії. Проте важко сказати, як розвиватиметься ситуація далі.

Про це у четвер, 5 вересня, в Осло заявив журналістам генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише Reuters. За його словами, Україна сама вирішує, яку застосовувати свої сили.

"Тільки українці можуть зробити важкий вибір, який необхідний. Наприклад, куди розгорнути свої сили і який тип війни доречний у цій ситуації", – сказав Столтенберг.

Він наголосив, що Україна має право на самооборону. За його словами, це вона може робити в тому числі за допомогою ракет великої дальності, які можуть досягати військових цілей на території Росії.

"Я радий, що багато країн НАТО дали таку можливість. І ті, у яких ще діють обмеження, пом’якшили обмеження, щоб Україна могла захистити себе", – підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що операція Збройних сил України в Курській області була превентивним ударом. За його словами, було застосувало план "А". Україна не відкидала можливості прориву кордону у Сумській області, біля Курської області, російською армією.