Перший в історії випадок: через Курськ світ може переглянути погляди на ядерну зброю — WSJ

Теоретики ядерних ігор тепер ламають голову над наслідками наступу

Український наступ у Курській області не лише поставив Росію у незручне становище, а й підірвав десятиліття роботи теоретиків ядерної ескалації. Наразі це є першим в історії випадком, коли неядерна держава змогла окупувати територію ядерної держави та утримувати її.

Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal. Зазначається, що раніше вважалося, що країни, які володіють ядерною зброєю, мають імунітет від нападу, оскільки можуть у прямому сенсі знищити "кривдника".

Однак тепер ситуація повернулася несподіваним чином, оскільки Україна, не будучи ядерною державою, змогла за кілька тижнів зайняти 1300 квадратних кілометрів російської території та продовжує їх утримувати. Водночас ситуація також унікальна тим, що Україна сама перебуває під облогою.

"Зараз західні лідери, військові мислителі та ядерні теоретики мізкують над тим, що нинішні події означають у контексті перспективи російської ескалації та майбутніх військових ігор", — йдеться у матеріалі.

Однак там наголошують, що попри те, що зараз під українським контролем значні території, жодна зі сторін не вважає її критично важливою, а тому немає жодних ознак того, що Київ перейшов "червоні лінії" Кремля. Хоча насправді ніхто не знає, що таке "червоні лінії", оскільки невизначеність є частиною "ядерних ігор".

"Ніхто справді не знає російської "червоної лінії" — вони ніколи не називали її точно. Пізніше ми можемо дізнатися, що перетнули червону лінію два місяці тому", — розповів колишній радянський перемовник з контролю над озброєнням Микола Соков.

За його словами, російський диктатор Володимир Путін розглядає загрозу для свого режиму як загрозу для Росії, а тому може вдатися до ядерної ескалації, хоча вона швидше за все почнеться з ширшого використання конвенційного озброєння, а не з раптового удару.

Водночас видання зазначає, що Україна хоче показати, що можна порушувати російські табу без істотних наслідків, намагаючись домогтися дозволу на застосування західного озброєння для ударів по російських тилах.

"Ми завжди вважали, що ядерна зброя не годиться ні для чого, крім стримування. Ми справді не думали, що неядерна держава може напасти на ядерну державу", — розповів професор політології Джеймс Девіс.

Як повідомлялося раніше, спікер Путіна Дмитро Пєсков в інтерв’ю російським ЗМІ розповів, що "відповідь за Курську область вже відбувається".