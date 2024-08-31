Сирський здивував усіх операцією у Курській області: на Заході розповіли, чого можна очікувати далі

Загалом союзники та військові позитивно оцінюють прорив у Курській області, проте є й мінуси.

Операція ЗСУ у Курській області стала подивом не лише для союзників та ворогів України, а й для самих військових. Операція триває вже чотири тижні та продовжує набирати обертів, попри навіть підкріплення російської армії.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на українських військових.

За словами видання, Олександр Сирський врахував минулі помилки контрнаступу ЗСУ та до останнього тримав план у секреті. За лічені дні до початку вторгнення, наприкінці липня, він провів нараду зі старшими офіцерами та розкрив план "відродження військових зусиль України". Його метою було зламати ситуацію на фронті, зайшовши на територію Росії. Такий зухвалий план не втілювали із часів Другої світової війни, зазначає WSJ.

Військові відреагували шоком, каже український підполковник та начальник штабу 61-ї механізованої бригади Артем Холодкевич. Здивовані були також і росіяни та їхній президент Володимир Путін. Водночас Україна продемонструвала союзникам, що здатна ще боротися.

Наступ триває вже четвертий тиждень, ЗСУ з кожним днем просуваються все сильніше, попри те, що Росія кидає підкріплення. Зараз щонайменше 2 тисячі російських солдатів притиснуті до річки Сейм, оскільки Україна знищила мости та підриває понтонні переправи.

Від успіху операції, на думку WSJ, залежатиме низка факторів:

чи призведе вона до тривалих перемог або великих втрат на полі бою,

чи принесе політичні дивіденди, які призведуть до збільшення військової підтримки з боку США та їхніх союзників;

чи посилить позицію України у будь-яких майбутніх мирних переговорах.

Проте низка військових критикує операцію в Курській області. Головкома Сирського звинувачують у тому, що він витрачає дорогоцінні резерви на новий фронт. При цьому на Покровському напрямку російські солдати продовжують рухатися вперед, адже Покровськ є важливим логістичним вузлом для ЗСУ на сході.

Союзники вважають, що операція в Курській області – це "джокер" у рукаві України, який може реально змінити хід війни.

"Україна не може дозволити собі просто тягнути час, перекидаючи більше людей на лінію оборони… Вам постійно доводиться приймати рішення про пріоритети, про те, де можна піти на ризик", – сказав колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес.

На думку аналітиків, Україна зараз намагається створити так звану буферну зону, щоб вдарити у глибокий тил РФ та перешкодити її операціям на фронті. На додаток до цього систематично поповнюється обмінний фонд, а це посилює шанси України щодо повернення своїх полонених із Росії.

"Україна використовує нову тактику та техніку, щоб отримати перевагу там, де російська оборона слабша, у тому числі застосовує невеликі безпілотники з вибуховими пристроями для збивання вертольотів та російських розвідувальних дронів", — підсумувало видання.

Також "Телеграф" розповідав про те, що Єнс Столтенберг прокоментував Курську операцію. Він нагадав, що Україна має законне право на самооборону.