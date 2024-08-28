Як операція у Курській області вплинула на фронт в Україні: експерт вказав на важливі моменти

За словами експерта, активні бої ведуться на Донеччині — у росіян там своя політична мета

Щоб оголосити про завершення війни в Україні, Росія хотіла повністю захопити Луганську та Донецьку області, тому розпочала активні бої на Донбасі. Однак вторгнення ЗСУ до Курської області похитнуло їхні успіхи на фронті та плани.

Про це в інтерв’ю Українській правді розповів експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк. Він докладно розповів, як бої біля Росії вплинули ситуацію на фронті загалом.

Щоб захопити ці два регіони, армія РФ розпочала дві операції: активізувала бої на Торецькому та Покровському напрямках, а також на Куп’янському напрямі. На додаток до цього "переглядався" третій удар з південного напрямку на Запоріжжі. І формат "малого завершення війни" Кремль цілком влаштовував. Але тут ЗСУ раптово розпочали операцію в Курській області.

"І ми бачимо, що ідею росіян з наступом на Запоріжжя відкладено, якщо не скасовано повністю. З Запорізького напрямку починають знімати ударні, боєздатні підрозділи і переводити в Курську область. Висмикуються сили з усіх напрямків, окрім Покровського та Торецького", — каже Віктор Кевлюк. .

Він зазначив, що для військового командування росіян операція у Курській області стала несподіванкою. У першому ешелоні атакували росіян 80-та та 82-а десантно-штурмові бригади та 22-а окрема механізована бригада. На сьогоднішній день близько 1200 км. кв. території Росії та 90 населених пунктів знаходяться під контролем ЗСУ.

"Оперативних планів Генштабу ЗСУ не знає ніхто — ні росіяни, ні українці. З інформації у відкритих джерелах можна сказати, що три підірвані мости через річку Сейм — це сигнал, що в західному напрямку українські військові не рухатимуться. Річкою будуть організовані оборонні рубежі на яких позиції утримуватимуться стільки, скільки дозволятиме ситуація", — каже Віктор Кевлюк.

Водночас питання з просуванням на північ все ще відкрите. Деякі українські ДРГ доходили аж до Курської АЕС та руйнували логістику росіян біля Курська.

"Я вважаю, що наші угруповання діятимуть саме у східному та південно-східному напрямку, щоб вийти у правий фланг і тил росіян. Це дозволить відтіснити ворога з Харківської області, зменшити кількість обстрілів регіону. Як ми бачимо, поменшало обстрілів Сумської області — російська артилерія туди дістати вже не може. Інші ресурси ворога не нескінченні", — наголосив експерт.

Крім того, росіяни знизили темпи наступу в Харківській області, оскільки частину сил перекинули на захист Курської області. Також майже припинилися бойові дії на Наддніпрянському та Оріхівському напрямках, на Курахівському напрямку 10 днів не відбувається серйозних зіткнень. Активним противник залишається на Покровському, Торецькому та частково Сіверському напрямку.

"Ситуація з Курском радикально вплинула на перебіг подій на всьому фронті. І це дуже вдале рішення як Генерального штабу, так і чудова робота виконавців штабу оперативно-тактичного угрупування Сіверськ", — каже Віктор Кевлюк.

Він додав, що якби Україна задіяла сили, які кинула на Курський напрямок у Донецькій області, то жодних серйозних змін на фронті це не дало б. Росіяни докладають багато зусиль, щоб досягти однієї з головних цілей – повної окупації Донбасу. Якби Україна додала 100 тисяч солдатів на цю ділянку фронту, то Росія додала б 500 тисяч, адже захоплення Донбасу — насамперед політична мета. Навіть зараз на деяких ділянках фронту різниця сил складає 1:20, тому РФ навряд чи відмовилася б від свого первісного плану.

"Зараз противник перебуває у стані стратегічної невизначеності. З одного боку ворог, за інерцією, змушений воювати на Донбасі, але не може передбачити наш наступний крок. Вже точаться розмови, що наступний удар буде на Крим. Не факт, що нічого не станеться на Куп’янському напрямку. Щось може статися в напрямку Волноваха-Маріуполь, щось може статися на напрямку Мелітополь-Бердянськ. Противник розгублений, він не знає, де зосередити свої резерви. Тому Курська операція дуже, на мою думку, вдало і вчасно проведена, створивши ось таку невизначеність для ворога", — резюмував експерт.

Також "Телеграф" розповідав про те, що у Росії відмовилися від переговорів з Україною через вторгнення до Курської області. У МЗС країни назвали такі дії теристичними.