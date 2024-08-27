У росіян нова істерика через "наступ ЗСУ": де цього разу прорвали "Ахмат"

Чутки поки що не підтверджені

Російські джерела почали публікувати інформацію про те, що українські війська увійшли до Білгородської області. Зазначається, що оборону там тримали бійці чеченського "Ахмата".

Інформацію про це оприлюднив російський канал AteoBreaking. За його інформацією, про це вже почали писати російські z-блогери.

"ЗСУ зайшли на територію Білгородської області і вже закріплюються. Військкори повідомляють, що ЗСУ прорвали оборону Ахмата", — йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, радянський і російський журналіст Олександр Невзоров прикріпив до свого повідомлення карту, на якій видно прикордонне село Журавлівка. Цей населений пункт знаходиться між Харковом та Білгородом на схід від Шебекіно, яке вважається традиційнішою ціллю для рейдів проукраїнських російських добровольчих груп.

Наразі немає чіткого підтвердження цієї інформації, місцева обласна адміністрація повідомляла про наліт дронів на область, проте не згадувала про бойові дії. Втім, під час початку бойових дій у Курській області офіційні джерела також були небагатослівними.

Боєць РДК Денис Нікітін у своєму telegram-каналі у жартівливій формі відреагував на повідомлення, зазначивши, що не можна прорвати те, чого немає.

Лейтенант ЗСУ із позивним "Алекс" теж інформацію підтверджувати не став, але й не спростував.

Як повідомлялося раніше, вранці 27 серпня в мережі з’явилася інформація про те, що ЗСУ нібито розпочали наступ на напрямі Шебекіно, проте ця інформація не підтвердилася.