У россиян новая истерика из-за "наступления ВСУ": где на этот раз прорвали "Ахмат"

Слухи пока не подтверждены

Российские источники начали публиковать информацию о том, что украинские войска вошли в Белгородскую область. При этом отмечается, что оборону там держали бойцы чеченского "Ахмата".

Информацию об этом обнародовал российский канал AteoBreaking. По его информации, об этом уже начали писать российские z-блогеры.

"ВСУ зашли на территорию Белгородской области и уже закрепляются. Военкоры сообщают, что ВСУ прорвали оборону Ахмата", — говорится в сообщении.

В свою очередь советский и российский журналист Александр Невзоров прикрепил к своему сообщению карту, на которой видно пограничное село Журавлевка. Этот населенный пункт находится между Харьковом и Белгородом к востоку от Шебекино, которое считается более традиционной целью для рейдов проукраинских российских добровольческих групп.

В настоящее время нет четкого подтверждения той информации, местная областная администрация сообщала о налете дронов на область, однако не упоминала о боевых действиях. Впрочем, во время начала боевых действий в Курской области официальные источники тоже были немногословны.

Боец РДК Денис Никитин в своем telegram-канале в шутливой форме отреагировал на сообщения, отметив, что нельзя прорвать то, чего нет.

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" тоже информацию подтверждать не стал, но и не опроверг.

Как сообщалось ранее, утром 27 августа в сети появилась информация о том, что ВСУ якобы начали наступление на направлении Шебекино, однако эта информация не подтвердилась.