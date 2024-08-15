"Мы работали вслепую": The Washington Post рассказали о попытке наступления ВСУ в Белгородской области

Россияне, кажется, были готовы к украинскому наступлению

На фоне успешного наступления Вооруженных сил Украины в Курской области осталась за кадром попытка украинских военных повторить то же самое на соседней Белгородщине. Однако там украинским военным пришлось столкнуться с ожесточенным сопротивлением со стороны российских оккупантов.

Об этом пишет The Washington Post. Отмечается, что в отличие от легкого наступления ВСУ в Курщине, на Белгородщине бои с самого начала стали крайне ожесточенными.

Журналистам удалось поговорить с рядом украинских солдат, отправившихся в наступление на Белгородскую область. 24-летний военный с позывным "Хакер" рассказал, как он и его группа пересекли границу между государствами на бронетехнике посреди белого дня. Наступление началось на направлении бывшего КПП "Колотиловка", там, где ведется обмен пленными, и военный отметил, что это показалось ему безумным шагом.

Россияне, похоже, были готовы к украинскому наступлению: район был укреплен, заминирован, а наступающие украинские военные сразу попали под атаки артиллерии, беспилотников и авиаудары. В первые часы наступления украинцы продвинулись на десять километров, но дальше пройти уже не смогли.

"Вся наша группа была ранена в день нашего прибытия… Мы не знали их территорию. Мы работали вслепую", – отметил Хакер.

При этом Россия официально не признала бои в Белгородской области. Однако они длились несколько дней, пока на помощь украинцам не пришла бронетехника. Она эвакуировала уцелевших, раненых и убитых на территорию Украины.

Напомним, что в ВСУ раскрыли детали успешной операции в Курской области. На руку сыграло то, что в первые дни прорыва россияне путали украинских бойцов со своими.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что режим чрезвычайной ситуации был объявлен в Белгородской области из-за якобы атаки украинских войск и обстрелов.