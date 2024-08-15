Режим ЧС расползается по России: у Путина признали опасность в еще одной области, и это не Брянская

Ситуация в регионе сложная и напряженная

Следом за Курщиной, где сейчас идут боевые действия, режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера ввели в Белгородской области. Главной причиной стали атаки якобы украинских войск и ежедневные обстрелы.

Как отметил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, ситуация в регионе очень сложная и напряженная.

"Ежедневные обстрелы со стороны вооруженных сил Украины. Разрушены дома, ранены и погибшие мирные жители. Поэтому принимаем решение с сегодняшнего дня на всей территории области с целью защиты населения, с целью предоставления дополнительной помощи пострадавшим объявить ЧС регионального уровня", — сказал он.

По словам главы Министерства РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий Александра Куренкова, масштабы происходящего не позволяют Белгородской области самостоятельно ликвидировать последствия сложившейся чрезвычайной ситуации.

"В результате террористических атак со стороны украинских вооруженных формирований в Белгородской области повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры, есть погибшие и пострадавшие граждане. (…) Предлагаю отнести чрезвычайную ситуацию, возникшую на территории Белгородской области, к чрезвычайной ситуации федерального характера и установить федеральный уровень реагирования", — заявил на заседании Куренков.

Напомним, что Белгородская область граничит на границе Украины с Сумской и Харьковской областями. Она расположена в 17,7 км от нового фронта на Курщине.

Заметим, что чрезвычайная ситуация (ЧС)– особый правовой режим, который вводится для защиты населения от внутренней угрозы. Он предусматривает ограничение прав и свобод граждан, возложение на них дополнительных обязанностей.

Ранее "Телеграф" писал, что Россия напугана украинским наступлением в Курской области и строит укрепление.