Режим НС розповзається Росією: у Путіна визнали небезпеку в ще одній області, і це не Брянська

Ситуація в регіоні складна і напружена

Слідом за Курщиною, де наразі йдуть бойові дії, режим надзвичайної ситуації (НС) федерального характеру ввели в Бєлгородській області. Головною причиною стали атаки нібито українських військ та щоденні обстріли.

Як зазначив губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков, ситуація в регіоні вкрай складна і напружена.

"Щоденні обстріли з боку збройних сил України. Зруйновані будинки, поранені та загиблі мирні жителі. Тому приймаємо рішення відсьогодні на всій території області з метою захисту населення, з метою надання додаткової допомоги постраждалим оголосити НС регіонального рівня", – сказав він.

За словами голови Міністерства РФ у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків Олександра Куренкова, масштаби того, що відбувається, не дозволяють Бєлгородській області самостійно ліквідувати наслідки надзвичайної ситуації, яка склалася.

"Внаслідок терористичних атак з боку українських збройних формувань у Бєлгородській області пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури, є загиблі та постраждалі громадяни. (…) Пропоную віднести надзвичайну ситуацію, що виникла на території Бєлгородської області, до надзвичайної ситуації федерального характеру та встановити федеральний рівень реагування", — заявив на засіданні Куренков.

Нагадаємо, що Бєлгородська область межує на кордоні України з Сумською та Харківською областями. Вона розташована на відстані 17,7 км від нового фронту на Курщині.

Зауважимо, що надзвичайна ситуація (НС) — особливий правовий режим, який запроваджується для захисту населення від внутрішньої загрози. Він передбачає обмеження права і свободи громадян, покладання на них додаткових обов'язків.

Раніше "Телеграф" писав, що Росія налякана українським наступом в Курській області та будує укріплення.