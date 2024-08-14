ЗСУ зайняли стратегічні позиції: що відомо про успіхи на Курському напрямку (карта)

Окупанти бідкаються, що їхній фланг тепер вельми нестійкий

Збройні сили України зайняли ще чотири села у Курській області. Мова про Ольгівку, Малу Локню, Кругленьке та Черкаські конопельки. Нагадаємо, наступ Сил оборони України на Курщині триває вже понад тиждень.

Про успіхи ЗСУ повідомили російські Z-канали та різні "воєнкори", зокрема, Юрій Подоляка.

"На північно-курському напрямку вчора і, на жаль, на ранок ми не змогли його вибити із села, супротивник захопив н.п. Ольгівка. І таким чином охопив Коренево зі сходу. Також учора весь день (та й уночі) тривали бої у районі н.п. Погребки та Мала Локня. Погребки за підсумком залишилися поки що за нами, але Малу Локню та Кругленьке супротивник до ранку зайняв", — написав Подоляка.

Також за словами Z-блогера, росіянам не вдалося вибити українців з лісів та посадок на захід від Льгова. Окупанти бідкаються, що їхній фланг тепер вельми нестійкий, а Сили оборони України обов’язково цим скористаються, щоб рухатися далі на північ (на Льгов).

Зауважимо, що зазвичай, вся інформація опублікована пропагандистами потребує перевірки та підтверджень. З іншого боку, визнання такими Z-блогерами своїх втрат говорить лише про те, що Сили оборони України здобувають такі тактичні переваги, що про них просто неможливо мовчати.

Як доповів президенту Зеленському головком Сирський, ЗСУ продовжують просування у Курській області.

"Від одного до двох кілометрів на різних ділянках від початку доби. І ще понад 100 полонених російських військових за цей же період. Це пришвидшить повернення додому наших хлопців і дівчат", — написав Зеленський.

Також за словами Сирського у Суджі українські воїни завершили пошук та знищення противника. Місто під повним контролем ЗСУ. Окремо відзвітував головком і про ситуацію на східному напрямку, а саме біля Покровська та Торецька.

"Сили оборони України продовжують ведення оборонної операції в східній та південній операційних зонах. Основні зусилля зосереджені на Торецькому та Покровському напрямках, з метою недопущення просування противника та завдання йому максимальних втрат", — відзвітував Сирський.

До слова, раніше "Телеграф" розповідав про те, як українські журналісти розгромили російську пропаганду, приїхавши до Суджі. Кадри скидання російського триколору у Суджі опублікував "1+1".