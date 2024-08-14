"ЗСУ не контролюють": українські журналісти розгромили російську пропаганду, приїхавши до Суджі (відеорепортаж)

Росіяни продовжують вдавати, що все під контролем

Українські журналісти побували в Курській області, де другий тиждень триває військова операція ЗСУ. Вони показали, як у Суджі українські воїни скинули на землю російський прапор. І це сталося у той час, як командир спецназу "Ахмат" Апті Алаудінов заявив, що ЗСУ "не контролюють Суджу".

Кадри скидання російського триколору у Суджі публікує "1+1". Як трофей журналістка привезла з Курської області той самий прапор, який передадуть до музею російсько-української війни.

Сама Суджа, за словами журналістки, пошкоджена незначною мірою. Це становить різкий контраст із тими українськими населеними пунктами, які в Україні захоплює Росія, перед тим перетворюючи їх на руїни.

Ці кадри із Суджі прозвучали на тлі заяв командира спецназу "Ахмат" Апті Алаудінова, які розтиражували російські ЗМІ, що ЗСУ нібито не контролюють Суджу, в місті нібито перебувають російські підрозділи, там йдуть щоденні зіткнення. Залишається тільки припустити, що на час зйомок ці підрозділи воліли сховатися.

"Уявіть собі, що вам у 2021 кажуть, що ви включите 1+1, а там репортаж з Курщини, яку звільняють ЗСУ", — пише блогер Ігор Лаченков.

Він публікує скрін публікації росіян в одній із соцмереж. Вони розгублені від візиту українських журналістів до Суджі та "повалення" російського прапора.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден вперше відреагував на те, що відбувається в Курській області. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу.