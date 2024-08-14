ЗСУ просуваються, Z-блогери жаліються: що зараз відбувається у Курській області (карта)

Операція ЗСУ триває

Поки Росія в ООН погрожує, що "Україна гірко шкодуватиме" про свою атаку в Курській області, її армія не може вибити українських військових з її території. За повідомленням президента України Володимира Зеленського, станом на 13 серпня під контролем України перебували 74 населені пункти області.

Зокрема ЗСУ зайняли більшу частину міста Суджа та селище Махновка, пише Telegram-канал "Медуза". Через Махновку українські військові ввели резерв у глибокий рейд на схід. Авангард цього підрозділу досяг села Гір’ї на півдорозі від Суджі до райцентру Біла, де розпочався бій.

Українські війська займають позиції між Суджею і Гир'ями. ЗСУ продовжили наступ і на північ від Суджі. Однак, за даними каналу, прорватися вздовж доріг Суджа — Курськ та Суджа — Льгов їм поки що не вдалося.

При цьому наші воїни змогли просунутися у напрямку Льгова на захід — у напрямку на селище Каучук та хутір Олексіївський. Триває наступ і на захід від Суджі — у напрямку селища Кореневе. Українські війська вийшли до східної околиці селища.

Популярний Z-блогер Юрій Подоляка вранці 14 серпня написав, що ситуація у Курській області залишається важкою для росіян. Він додав, що "противник поки що володіє ініціативою, а тому нехай і повільно, але збільшує свою присутність у Курській області".

За його даними, ЗСУ захопили село Ольгівка і таким чином охопили Кореневе зі сходу. Весь день 13 серпня та в ніч на 14 тривали бої в районі н.п. Погребки та Мала Локня. Погребки росіянам вдалося утримати, але Мала Локня та Кругленьке перейшли під контроль ЗСУ.

"На жаль на захід від дороги на Льгов, ми так і не змогли зачистити ліси та посадки від супротивника, а тому фланг нашого угруповання тут не стійкий і супротивник обов’язково пробуватиме цим скористатися, щоб рухатися далі на північ (на Льгов)", — пише Подоляка. .

У мережі показали відео, як ЗСУ рухаються селищем Плехово в Курській області. Хтось із місцевих прокричав "Слава Україні", інший мешканець байдуже сидить у стані сильного алкогольного сп’яніння, що так типово для росіян.

Як повідомляв "Телеграф", президент США Джо Байден вперше відреагував на те, що відбувається в Курській області. За його словами, він регулярно проводить наради з цього приводу.