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Війна — день 903: ЗСУ зайняли понад 70 сіл у Курській області, а росіяни штурмують по всій лінії фронту

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Російські окупанти активізувалися на фронті, намагаючись перекрити галас навколо боїв у Курській області і навіть змогли просунутися в деяких місцях на сході України. Тим часом на території Росії зростає напруга внаслідок вдалого прориву ЗСУ, зокрема надходять повідомлення про посилення охорони Москви від ДРГ. Згідно з офіційними заявами, Україна змогла взяти під свій контроль 74 населені пункти Курської області, а росіяни змушені для стримування прориву перекидати підрозділи з Калінінградської області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 14 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили безпілотники через північні області у бік Києва та Полтавської області, повідомила пресслужба Повітряних сил.

Про те, що відбувалося 11 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 900: росіяни тиснуть на Покровському напрямку та втрачають території в Курській області

З ситуацією в Україні за 12 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 901: росіяни влаштували провокацію на ЗАЕС і сотнями здаються в полон у Курській області

Про новини та події 13 серпня ми розповідали тут: Війна — день 902: українські військові просуваються в Курській області та зайняли десятки сіл

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#Україна #Росія #Війна