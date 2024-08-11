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Війна — день 900: росіяни тиснуть на Покровському напрямку та втрачають території у Курській області

Автор
Юлія Крутякова Юлія Крутякова
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Бої за Україну тривають
Бої за Україну тривають

Розповідаємо оперативно про головне за добу

Росіяни, активно відбиваючись від наступу у Курській області та втрачаючи свої населені пункти, також продовжують тиснути на лінії фронту в Україні. Намагаючись дотягнутись до міст на Донеччині, вони буквально стирають їх. Найбільше боєзіткнень фіксується на Покровському напрямку, де українські захисники протистоять ворогу, застосовуючи новітні технології — зокрема, робопсів. Генштаб у вечірньому зведенні зазначає, що на Донеччині Росія концентрує зусилля в районах Гродівки та Желанного.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 11 серпня. Більш оперативну інформацію можна отримати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У частині областей України оголошено повітряну тривогу через загрозу БПЛА. Дрони фіксуються одразу на півдні, півночі та у центральних регіонах нашої держави.

Про те, що відбувалося 8 серпня, читайте у трансляції: Війна — день 897: у Курській області точаться бої, а в Криму чути вибухи

З ситуацією в Україні за 9 серпня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 898: РФ перекидає резерви під Курськ і завдала підлого удару по Костянтинівці

Про новини та події 10 серпня ми розповідали тут: Війна — день 899: Україна отримала "зелене світло" від США, але в жалобі після удару по Костянтинівці

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Курська область