Война — день 900: россияне давят на Покровском направлении и теряют территории в Курской области

Рассказываем оперативно о главном за сутки

Россияне, активно отражая наступление в Курской области и теряя свои населенные пункты, также продолжают давить на линии фронта в Украине. Пытаясь дотянуться до городов Донецкой области, они буквально стирают их. Больше всего боестолкновений фиксируется на Покровском направлении, где украинские защитники противостоят врагу, применяя новейшие технологии — в частности, робопсов. Генштаб в вечерней сводке отмечает, что в Донецкой области Россия концентрирует усилия в районах Гродовки и Желанного.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 11 августа. Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В части областей Украины объявлена воздушная тревога из-за угрозы БПЛА. Дроны фиксируются сразу на юге, севере и в центральных регионах нашего государства.

О том, что происходило 8 августа, читайте в трансляции: Война — день 897: в Курской области ведутся бои, а в Крыму слышны взрывы

С ситуацией в Украине за 9 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 898: РФ опрокидывает резервы под Курск и нанесла подлый удар по Константиновке

О новостях и событиях 10 августа мы рассказывали здесь: Война — день 899: Украина получила "зеленый свет" от США, но в трауре после удара по Константиновке