Война — день 897: в Курской области продолжаются бои, а в Крыму слышны взрывы

Оперативно о главном за сутки

Масштабные боевые действия продолжаются по всей линии фронта и постепенно перекидываются на российскую территорию. Аналитики сообщают, что россияне смогли продвинуться в Донецкой области и захватить населенный пункт Сергеевка, при этом происходящее в Курской области РФ остается скрытым за завесой тайны. По некоторым данным, россияне к концу 7 августа уже потеряли контроль над 350 квадратными километрами территории, а бои происходят в 25 километрах от границы. Украина по-прежнему не комментирует свою причастность к этой атаке.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 8 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 В Курске ночью слышали взрывы. Кроме того, сигнал тревоги прозвучал в воинских частях Севастополя.

О новостях и событиях 5 августа мы рассказывали здесь: Война – день 894: тяжелая ситуация на Покровском направлении, у россиян истерика из-за F-16

О том, что происходило 6 августа, читайте в трансляции: Война — день 895: россияне усиливают атаки на Часов Яр и обстреливают Украину ракетами от Ким Чен Ына

С ситуацией в Украине за 7 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 896: в Курской области продолжаются бои пока россияне штурмуют на Донбассе