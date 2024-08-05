Война – день 894: тяжелая ситуация на Покровском направлении, у россиян истерика из-за F-16

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Российские террористы продолжают наступательные действия на Покровском направлении. Ситуация там крайне тяжелая: враг непрерывно штурмует ряд населенных пунктов и позиций возле них, кое-где имеет тактический успех. Тем временем у россиян адски пылает от официального подтверждения, что F-16 уже в Украине: сквозь традиционную похвальбу и обещания "все сбить" кое-где проступает ужас от этой новости и истерические настроения.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 К десятку беспилотников террористов сейчас находится в воздушном пространстве Украины над несколькими регионами.

О новостях и событиях 2 августа мы рассказывали здесь: Война — день 891: Россия заявляет о готовности к переговорам и продвигается в Донецкой области

О том, что происходило 3 августа, читайте в трансляции: Война — день 892: Россия бьет ракетами и дронами, но Украина не отстает

С ситуацией в Украине за 4 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 893: F-16 в Украине и мощный прилет в Луганске