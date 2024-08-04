Война — день 893: ВСУ наносят удары по российским тылам, а оккупанты прорываются в Часов Яр

Оперативно о главном за сутки

Российские оккупанты продолжают проводить свое наступление, непрерывно атакуя на нескольких участках фронта и особое внимание уделяет Покровскому направлению. Хотя линия фронта уже длительное время остается практически неподвижной, однако ожесточенные бои не стихают ни на день. Об этом говорит хотя бы то, что лишь за прошедшие сутки там произошло 102 боевых столкновения. При этом местами у россиян есть некоторые успехи, например по данным аналитиков, захватчики могли вплотную подойти к Часовому Яру. ВСУ тоже не сидят сложа руки и наносят мощные удары, уничтожая склады с боеприпасами в российской глубинке и постепенно добивают то, что осталось от Черноморского флота.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 4 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию можно получить в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Россияне вечером атаковали Полтавскую область. Взрывы слышали в Миргородском районе.

С ситуацией в Украине за 1 августа вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 890: Путин поднимает выплаты "мобикам" на фоне слухов о F-16 в Украине

О новостях и событиях 2 августа мы рассказывали здесь: Война — день 891: Россия заявляет о готовности к переговорам и продвигается в Донецкой области

О том, что происходило 3 августа, читайте в трансляции: Война — день 892: Россия бьет ракетами и дронами, но и Украина не отстает