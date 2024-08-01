Война — день 890: Путин поднимает выплаты "мобикам" на фоне слухов о F-16 в Украине

Оперативно о главном за сутки

Боевые действия на востоке и юге Украины не прекращаются, а лишь за предыдущие сутки там было зафиксировано 117 боевых столкновений, из которых 43 произошли на Покровском направлении. Из-за нежелания объявлять очередную волну мобилизации, российское руководство существенно подняло выплаты для мобилизированных, чтобы мотивировать их идти на фронт. Любопытно, но эта информация появилась примерно в то же время, как и данные о том, что первые самолеты F-16 уже прибыли в Украину и она даже успела их использовать для отражения масштабной воздушной атаки.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 1 августа. Более оперативную информацию вы можете Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 Оккупанты запустили несколько беспилотников с юга Украины. Тревога объявлена для Херсонской и Николаевской областей.

00:00 В Днепре и пригородах прозвучали взрывы. Сообщалось о работе ПВО по баллистических целях

О новостях и событиях 29 июля мы рассказывали здесь: Война — день 887: Украина чтит годовщину трагедии в Еленовке и бьет все глубже по России

О том, что происходило 30 июля, читайте в трансляции: Война — день 888: россияне ускоряют продвижение под Покровском и готовят масштабный обстрел

С ситуацией в Украине за 31 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 889: оккупанты ровняют города с землей и устраивают масштабные авиаудары