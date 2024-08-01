"Враг активно наступает": оккупанты могли захватить еще одно село в Донецкой области (карта)

В общей сложности произошло 117 боевых столкновений

В среду, 31 июля, российские войска могли захватить населенный пункт в Донецкой области. Речь идет о Тимофеевке.

Нельзя также исключить продвижение оккупационных войск возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и Нью-Йорка. Об этом сообщают аналитики Deep State.

"Враг оккупировал Тимофеевку и продвинулся возле Красногоровки, Пантелеймоновки, Ивановки, Желанного, Веселого и Нью-Йорка", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе ВСУ сообщают, что на Покровском направлении, с начала 31 июля, шло 43 боя неподалеку от населенных пунктов Пантелеймоновка, Воздвиженка, Архангельское, Новоалександровка, Ивановка, Тимофеевка, Лисическое, Ивановское, Желанне, Сергеевка и Карловка.

Украинские защитники отбили 25 атак, однако 18 еще продолжаются. Враг концентрирует свои усилия у Новоалександровки и Желанного.

Кроме того, в Генштабе пишут, что на Кураховском направлении враг 12 раз атаковал наши позиции вблизи Красногоровки, Желанного, Константиновки, Карловки и Парасковеевки. Восемь атак отбиты, четыре — продолжаются.

"На Времивском направлении противник совершил наступательные действия в сторону Константиновки", — говорится в сообщении.

"В общей сложности с начала 31 июля произошло 117 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступает на Покровском направлении", — добавляют в Генштабе.

Ранее "Телеграф" уже писал, что происходит на Покровском направлении, где россияне продвигаются к стратегической трассе.