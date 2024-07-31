Такого еще не было: под Донецком уничтожен вертолет РФ, его могли сбить необычным способом

В сети уже появилось фото якобы с места крушения

Российская армия потеряла еще один боевой вертолет. При этом сбить его, вероятно, удалось весьма необычным способом.

Об этом сообщают топовые российские z-военкоры. По их словам, речь идет о военно-транспортном вертолете Ми-8. Один из пабликов заявил, что произошло это под Донецком сегодня утром.

В комментариях под аналогичными постами некоторые утверждали, что данный борт якобы перевозил раненых оккупантов. Примечательно, что одновременно с информацией о сбитии Ми-8 в сети начали появляться фото масштабного пожара под Донецком. На этих кадрах сложно разглядеть, что именно горит, однако, сопоставив все вышеуказанное, можно прийти к выводу, что это, вероятно, является местом крушения вертолета.

В настоящий момент потерю борта также уже подтвердил и один из самых топовых российских военкоров, связанных с авиацией.

"Про Ми-8 все так. К сожалению", — пишет автор канала Fighterbomber.

А вот автор пропагандистского z-канала "Воевода вещает" раскрыл больше подробностей инцидента. Если верить его словам, то выходит, что Украина впервые в истории сбила вражеский вертолет с помощью дрона.

"Вчера написали о попытках противника работать дронами по нашей армейской авиации. К сожалению, предварительно, сегодня у них это получилось. Подловили Росгвардейскую восьмерку. Подловили в момент взлета", — говорит он.

Также еще есть версия про "дружественный огонь".

Кроме того в сети уже появилось фото якобы с места крушения. Пока его достоверность еще не подтверждена.

Напомним, ранее мы писали о том, что ВСУ эпично сбили российский боевой самолет.