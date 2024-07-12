"Сбили аэропортом": в Мариуполе прогремели взрывы, оккупационные власти пишут об "удачной" работе ПВО (фото, видео)

Якобы удар был нанесен 5 ракетами HIMARS

В пятницу, 12 июля, во временно оккупированном Мариуполе раздалась серия громких взрывов. Над городом поднялся столб дыма, оккупационные власти сообщают о "перехвате 5 ракет HIMARS".

Об этом пишет Мариупольский городской совет. Отмечается, что взрывы прозвучали в Приморском районе.

"В Мариуполе громко! Местные паблики сообщают о работе ПВО. За улицей Флотской поднялся столб дыма. Также сообщают о звуках взрывов за городом", — пишет городской совет.

По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, прилет мог произойти в районе аэропорта. Ранее российские СМИ сообщали, что там недавно был вице-премьер правительства РФ Марат Хуснулин и глава так называемой "ДНР" Денис Пушилин.

В то же время оккупационные медиа пишут о "перехвате 5 ракет HIMARS". Однако анализируя фото и столбы дыма, можно сделать вывод, что было попадание ракет.

"Место прилета соответствует OSINT отметке. А повторная детонация и большой взрыв как раз от гражданских сооружений. Это я молчу, что по направлению в Донецк дважды стартовало ПВО в попытке сбить. Сбили аэропортом в итоге", — написал Андрющенко.

Он также добавил, что на место "задымления" (так охарактеризовали оккупационные власти место прилета — Ред.) выехали спасатели и скорая. Также Андрющенко добавил, что повреждение жилых зданий, о чем пишут росмедиа, не соответствует действительности, ведь "возле аэропорта нет жилых домов".

Ранее "Телеграф" показывал, как выглядит сейчас Торецк, который россияне пытаются захватить и сносят артиллерией и КАБами.