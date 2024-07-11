Утро в Подмосковье было тревожным: туда "наведался" беспилотник, прогремели взрывы (фото и видео)

Власти РФ заявили, что дрон летел на Москву

Уже которую ночь подряд Россию атакуют беспилотники — днем ранее они наведались в Ростовскую область, а 11 июля один из них долетел аж до Подмосковья. Около 4:40 там прогремели взрывы.

Как сообщают росСМИ, беспилотник был уничтожен в небе. Примерно в 60 км к югу от Москвы, в Ступинском районе, возле поселка Михнёво прогремело два "хлопка".

Один из взрывов был настолько сильным, что затряслись стекла в окнах домов. Также сработала сигнализация у стоящих во дворе автомобилей.

"Силами ПВО Минобороны в Ступинском городском округе отражена атака беспилотника, летевшего на Москву. На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", — написал в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Министерство обороны РФ заявило, что за ночь на 11 июля над территорией России "уничтожили и перехватили" пять БПЛА. Это произошло над Брянской, Тамбовской, Тульской и Московской областями.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 7 июля по Воронежской области была совершена атака беспилотниками. В результате вводился режим чрезвычайной ситуации.