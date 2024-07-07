Склад в Воронежской области до сих пор детонирует: источники "Телеграфа" рассказали, кто стоит за атакой (видео)

В селе начата эвакуация населения

В Воронежской области, куда в ночь на 7 июля прилетели беспилотники, введен режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время движение по федеральной трассе перекрыто, начата эвакуация местного населения. Склад БК продолжает детонировать.

Об этом сообщают разные росСМИ, в том числе издание Astra. Речь о селе Сергеевка, рядом с которым и находился склад БК, в который прилетели дроны.

"Ввели режим ЧС в пределах населенного пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока что детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов вспыхнула хозяйственная постройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет", — сказал губернатор Воронежской области.

По его словам, пришлось перекрыть участок автомобильной дороги, проходящей через поселок. В настоящее время идет эвакуация россиян в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники всех оперативных служб и ведомств.

При этом российские власти, традиционно, отчитались о сбитии нескольких БПЛА в Воронежской области. Склад БК, по их словам, загорелся в результате падения обломков.

В то же время наши поинформированные источники сообщили о том, что за атакой на Воронежскую область стоит Служба безопасности Украины. Мощная "бавовна" посетила полевой склад боеприпасов возле н.п. Сергеевка Воронежской области благодаря дронам СБУ.

"На 9 тысячах квадратных метров враг хранил ракеты класса "земля-земля", "земля-воздух", снаряды для танков и артиллерии, ящики с патронами для огнестрельного оружия. Именно из этого состава оккупанты снабжают боеприпасами своим войскам в Украине", — сказал наш источник.

"Говорят, что согласно прогнозу "бавовн" от СБУ, в ближайшее время удержится высокая вероятность внезапных детонаций на объектах российского ВПК, работающего на войну против Украины", — проинформировали наши источники.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что в Крыму раздался взрыв на важном объекте: мощный пожар уже опрокинулся на лес