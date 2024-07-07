Склад у Воронезькій області досі детонує: джерела "Телеграфу" розповіли, хто стоїть за атакою (відео)

У селі розпочато евакуацію населення

У Воронезькій області, куди в ніч проти 7 липня завітали безпілотники, введено режим надзвичайної ситуації. Нині рух федеральною трасою перекрито, розпочата евакуація місцевого населення. Склад з БК продовжує детонувати.

Про це повідомляють різні росЗМІ, зокрема видання Astra. Мова про село Сергіївка, поруч з яким і знаходився склад БК, у який прилетіли дрони.

"Ввели режим НС у межах населеного пункту Підгоренського району, де вночі сталася пригода з українським БПЛА. Поки що детонація вибухонебезпечних об'єктів триває. Внаслідок одного з вибухів спалахнула господарська споруда житлового будинку. Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає", — мовив губернатор Воронезької області.

За його словами, довелося перекрити ділянку автомобільної дороги, яка проходить через селище. Нині триває евакуація росіян до пунктів тимчасового розміщення. На місці працюють співробітники всіх оперативних служб та відомств.

При цьому російська влада, традиційно, відзвітувала про збиття кількох БПЛА у Воронезькій області. Склад БК, за їхніми словами, загорівся внаслідок падіння уламків.

Водночас, наші поінформовані джерела повідомили про те, що за атакою на Воронезьку область стоїть Служба безпеки України. Потужна "бавовна" завітала на польовий склад боєприпасів біля н.п. Сергіївка Воронезької області завдяки дронам СБУ.

"На 9 тисячах квадратних метрів ворог зберігав ракети класу "земля-земля", "земля-повітря", снаряди для танків і артилерії, ящики з набоями для вогнепальної зброї. Саме з цього складу окупанти постачають боєприпаси своїм військам в Україні", — мовило джерело.

"Кажуть, що згідно з прогнозом "бавовн" від СБУ, найближчим часом утримається висока ймовірність раптових детонацій на об’єктах російського ВПК, який працює на війну проти України", — поінформували наші джерела.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що у Криму пролунав вибух на важливому об’єкті: потужна пожежа вже перекинулася на ліс