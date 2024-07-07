Ще одна з областей РФ здригнулася від вибухів: детонує склад боєприпасів (оновлено)

Внаслідок пригоди ніхто не постраждав

Ніч на 7 липня видалася "спекотною" не лише для окупованого Криму, а й для російської Воронезької області. Її вкотре атакували безпілотники.

Інформація про це була опублікована в одному з місцевих Telegram каналів. Зазначається, що дрони збили за допомогою ППО, але під час падіння їх уламків сталася пожежа на одному зі складів.

Таким чином, у Підгірському районі розпочалася детонація вибухонебезпечних об’єктів. При цьому у повідомленні йдеться, що ніхто нібито не постраждав.

На місці працюють оперативні служби, військові та представники влади для ліквідації НС. При цьому влада вже підготувала автобуси на випадок можливої евакуації мешканців найближчих населених пунктів.

Губернатор Воронезької області Александр Гусєв у своєму Telegram-каналі написав:

"Минулої ночі черговими силами ППО було виявлено та знищено декілька БПЛА над територією Воронезької області. При падінні їх залишків сталася пожежа на одному зі складів. У Підгоренському районі почалася детонація вибухонебезпечних об’єктів… Оперативну ситуацію в регіоні тримаю на контролі".

Оновлено: у межах населеного пункту Підгоренського району запровадили режим НС. Внаслідок одного з вибухів внаслідок детонації боєприпасів на об'єкті спалахнула господарська споруда житлового будинку. Пожежу вже ліквідували. Постраждалих немає.

"Перекрили ділянку автомобільної дороги, яка проходить через населений пункт. Іде евакуація громадян до пунктів тимчасового розміщення", — пише місцевий паблік.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Тамбовській області Росії безпілотник вразив пороховий завод.