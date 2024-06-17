Вночі в Росії лунали вибухи: могло постраждати підприємство, що працює на війну (відео)

ППО працювало всю ніч

У ніч проти понеділка, 17 червня, Липецьку область Росії атакували безпілотники. Місцеві жителі пишуть про атаку на Новолипецький металургійний комбінат.

Губернатор Липецької області Ігор Артамонов у своєму Telegram-каналі попередив про повітряну небезпеку о 2:41. Незабаром він заявив, що над областю "придушено" чотири БПЛА, за даними чиновника, жертв немає.

Важливо мати на увазі, що російська влада регулярно подає спотворену інформацію. Тому реальна картина може кардинально відрізнятись від їхніх заяв.

Місцеві жителі пишуть у соцмережах, що атаковано Новолипецький металургійний комбінат, також вони писали про вибухи та дим над тракторним заводом. Один із них розповідає, що ППО працювало всю ніч, а вранці знову пролунала сирена.

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Варто зазначити, що Новолипецький металургійний комбінат (НЛМК) виробляє сталь з полімерним покриттям. Ця сталь потім використовується у військовій техніці російських терористів. Він уже потрапляв під удар раніше — щонайменше чотири дрони вдарили у Новолипецький металургійний комбінат наприкінці лютого цього року.

Крім того, жителі Воронезької області також вночі повідомляли про вибухи. Губернатор регіону Гусєв заявив про атаку БпЛА. З його слів, їх збили. Писали про вибухи в повітрі та стрілянину й жителі Тихорецька (Краснодарський край). Міноборони РФ заявило про збиток БПЛА над Краснодарським краєм.

Також ми повідомляли, що у травні в Липецькій області дрони вразили електропідстанцію "Єлецька". Вона живить тягові підстанції РЗ, нафтоперекачуючу станцію "Станова" та забезпечує транзит між Липецькою, Орловською та Брянською енергосистемами.