Війна — день 845: росіяни значно посилили наступ на одному з напрямків і бомбардують мирні міста

Оперативно про головне за добу

Російські війська продовжують робити спроби просунутися на ряді напрямків, а ЗСУ тримають оборону, намагаючись виснажити сили окупантів. І хоча особливих територіальних зрушень на фронті практично не фіксується, проте щодня по всьому фронту відбувається понад сотню зіткнень. Це включає використання десятків авіабомб, сотень дронів і тисяч артилерійських снарядів. Найбільш складна ситуація спостерігається на Покровському напрямі, де росіяни тиснуть сильніше, ніж будь-якого іншого дня з початку червня.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 16 червня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Росіяни запустили кориговані авіабомби у напрямку Харкова. У передмісті чули вибух.

Із ситуацією в Україні за 14 червня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 842: Путін висунув Україні ультиматум перед самітом світу

Про те, що відбувалося 15 червня, читайте за посиланням: Війна — день 843: початок саміту миру у Швейцарії та заяви Кремля про "переговори"

Про новини та події 16 червня ми розповідали тут: Війна — день 844: росіяни потрапили у пастку у Вовчанську, але тиснуть на Донбасі